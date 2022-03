Wettenhausen

vor 33 Min.

Autorin Petra Frey gibt Einblicke in ihr Leben als Hospizbegleiterin

Schauspielerin Petra Frey las im Kloster Wettenhausen aus ihrem Buch und beschrieb Erlebnisse aus ihrer Arbeit als Hospizhelferin. Manuel Ehlich begleitete sie am Marimbaphon.

Plus In Wettenhausen liest Petra Frey aus ihrem Buch "Sterbemund tut Wahrheit kund" vor. Mit einem Augenzwinkern erzählt sie von ihrer Hospizarbeit und dem Sterben.

Von Sandra Kraus

Mit einer Auftaktveranstaltung im Studierzimmer des Klosters Wettenhausen eröffnete der Raphael Hospiz Verein Günzburg seine Feierlichkeiten zum 25-jährigen Vereinsjubestehen. Vorsitzender Peter Müller sagte: "Wir begannen 2019 mit der Planung, als noch niemand von der Pandemie sprach. Während der Pandemie wurden die Rufe immer drängender unser Jubiläumsprogramm im Jahr 2022 doch abzusagen. Doch mein Vorname ist Peter und so stand ich wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung, sodass nichts abgesagt wurde. Und tatsächlich ist jetzt die Lesung von Petra Frey vor so großem Publikum möglich.

