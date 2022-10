Bertolt Brecht steht im Kloster Wettenhausen im Mittelpunkt

Plus In der Reihe "Literatur hören und verstehen" im Kloster Wettenhausen wird Bertolt Brecht gewürdigt. Seine Dreigroschenoper wird zum Leitfaden für diesen Abend.

Immer wieder großen Jubel und Applaus ernteten die vier Mitwirkenden beim zweiten Abend der Reihe "Literatur hören und verstehen" im Kloster Wettenhausen, der Bertolt Brecht gewidmet war. Die Idee zu dem Abend hatte die Organisatorin der Reihe, Britta Hohenbrink-Putzke. Vor einigen Jahren sah sie die Inszenierung der Dreigroschenoper der Neuen Bühne Ichenhausen, die sie sehr berührte. So wurde dieses Stück zum Leitfaden für den Brecht-Abend.