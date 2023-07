Calmus-Ensemble widmet sich der göttlichen Liebe

Die Sängerinnen und Sänger gestalten im Kloster Wettenhausen einen A capella-Abend. In Zeiten menschlicher Zerrissenheit wollen sie ein Zeichen des Mitgefühls setzen.

Die Sommerlichen Ulmer Musiktage kommen seit vielen Jahrzehnten regelmäßig in den Kaisersaal des Klosters Wettenhausen. Zum Finale trat das Calmus-Ensemble Leipzig auf. Festivalleiter Christoph Denoix zeigte sich begeistert von den erneuernden Aktivitäten und vom frischen Flair rund um das prächtige Bauwerk. So war es möglich, dass in der neueröffneten Klostergaststätte Konzertbesucher gemeinsam mit den Künstlern nachfeiern konnten.

Die fünf Sängerinnen und Sänger des Calmus-Ensembles Leipzig begannen mit einer emotionalen Einführung in ihr Programm „Kosmos der Liebe“, um mit dem roten Faden des Hymnus „Bubi Caritas“ Musik in aus herkömmlicher Sicht gewagter, aber gekonnter Mischung aus verschiedenen Musikstilen vorzutragen. Vor allem der göttlichen Liebe, die für viele Menschen ein Lebenselixier in Zeiten der Unsicherheit, Trauer oder Not ist, war der Abend, passend zum Ambiente, gewidmet.

Volkslied "Da unten im Tale" geht zu Herzen

In Harmonie und Homogenität meisterte Calmus den Ambitus sämtlicher Register, die Klippen sowohl chromatischer Passagen des Renaissance-Meisters Johann Grabbe, wie Gustav Holsts postromantischer Klänge, ganz zu schweigen von Leonard Cohens bekanntem Song „Here it is“ in dem auf die Fünf maßgeschneiderten Arrangement von Juan Garcia.

Auch mit dem zu Herzen gehenden Vortrag des Volkslieds „Da unten im Tale“ im Tonsatz von Johannes Brahms bewies das Ensemble sein Können, einen A capella-Abend abwechslungsreich und mundgerecht zu gestalten. Hierzu sind weiterhin die solistisch angelegten Pasticcios zu zählen, in denen die Klangfarben der Protagonisten je einzeln zum Klingen kamen. Klug auch, im goldenen Schnitt des prächtigen Kaisersaales vier unterschiedliche und publikumsnahe Präsentationsmöglichkeiten experimentiert zu haben. (AZ)

