Chormusik der Camerata Vocale von Herzen fürs Herz

Plus Die Camerata Vocale Günzburg kostet ihren Neuanfang nach der Pandemie aus. Beim Konzert im Kaisersaal in Wettenhausen stehen Vielfalt und Variation im Vordergrund.

Es war Thema bei der Begrüßung, es wiederholte sich zwischendurch und am Ende fand es sich gereimt und nach der allbekannten Melodie von "Auf d’r schwäbsche Eisebahne" gesungen: Die Camerata Vocale Günzburg darf wieder proben. Sie darf wieder öffentlich auftreten nach der langen, von der Pandemie erzwungenen und schmerzlichen Auszeit. Selbst wenn das leidige Thema totgeschwiegen worden wäre beim begeisterten und mitreißenden Auftritt des Chors im fast vollbesetzten Kaisersaal, es wäre doch allzeit präsent und spürbar gewesen. Die knapp 20 Sängerinnen und Sänger wirkten wie befreit.