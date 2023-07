Mitreißendes Konzert der Klosterband im Kaisersaal Wettenhausen

Die Ordensschwestern animieren die Konzertgäste zum Tanzen und Singen. Auch eine Eigenkomposition wurde aufgeführt.

Begeistert und gesangsfreudig reagierten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf die musikalischen Darbietungen der Wettenhauser Dominikanerinnen am vergangenen Sonntagnachmittag beim diesjährigen Konzert der Klosterband. Den Kern der Klosterband bilden in diesem Jahr Sr. Amanda Baur (Gesang, Gitarre, Klavier), Sr. Mechthild Steiner (Gesang, Altblockflöte, Moderation), Sr. Magdalena Braun (Gesang, Gitarre) und Sr. Johanna Prestel (Gesang, Klavier). Auf drei bewegend vorgetragene Lobpreislieder zum Einstieg und einer sehr charmanten Begrüßung durch Sr. Mechthild folgte der zweite Konzertabschnitt, in welchem das Mitmachen des Publikums im Mittelpunkt stand.

Beim Lobpreiskonzert im Kloster Wettenhausen wurde die Klosterband von den Geschwistern Johannes (Sopransaxophon) und Charlotte Seitz (Tanz) unterstützt. Foto: Kloster Wettenhausen

Das Publikum stieg voll ein mit Tanz und Gesang, so dass der Kaisersaal von wunderbarem Wohlklang erfüllt wurde. Bei einigen Liedern wurden die Schwestern in dieser Konzerthälfte hervorragend vom Geschwisterpaar Johannes (Sopransaxophon) und Charlotte Seitz (Tanz) unterstützt. Besonders berührend gestaltete sich der dritte Teil beginnend mit gregorianischem Gesang aller anwesenden Schwersten über ein von Sr. Lucia zauberhaft gesungenes geistliches Lied aus Brasilien bis hin zur sehr persönlichen Eigenkomposition „Voller Staunen“, komponiert und innig musiziert von Sr. Magdalena.

Dann bekam gegen Ende die Band erneut Zuwachs durch einige Klostermitarbeiter und Klosterfreunde: Hubert Hafner (Trompete), Anja Elsäßer (Baritonsaxophon), Britta Putzke (E-Bass) und Markus Putzke (Cajon) stiegen in die letzten beiden Lieder mit ein und auch das Publikum ließ es sich nicht nehmen, wieder lautstark mitzusingen. Mit viel Musik und Dank in den Köpfen und Herzen aller Beteiligter endete dieser frohe und lobpreisende Nachmittag im Kaisersaal. (AZ)