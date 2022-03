Wettenhausen

Wettenhausen: Zerstörter Kalvarienberg wird aufgebaut und erweitert

Plus Bischof Bertram Meier gibt sich nach der Zerstörung am Kalvarienberg Wettenhausen erschüttert. Der Kreuzweg soll nicht nur repariert, sondern auch ausgebaut werden.

Von Sandra Kraus

Viele Gläubige, Klosterschwestern und Geistlichkeit aus dem Dekanat folgten der Einladung, auf dem von Unbekannten geschändeten Kalvarienberg Wettenhausen eine Kreuzwegandacht zu beten. Bischof Bertram Meier, Dekan Klaus Bucher und Kammeltals Pfarrer und Karmeliterpater, Soni Abraham Plathottam, führten die lange Prozession an, die sich vom Treffpunkt an der Abendmahlkapelle zum Kalvarienberg hinzog. Bischof Meier war zum ersten Mal am Kalvarienberg und sagte nach der Andacht: "Ich bin erschüttert und tief bewegt. Die Figuren stehen für das lebendige Evangelium. Das geht schon ins Mark." In der Nacht auf den Josefstag hatten laut Polizeiangaben Unbekannte in blinder Zerstörungswut einen Schaden von mehr als 150.000 Euro angerichtet. Ein Wochenende später zeigen Christen aus der Region ihre Verbundenheit mit dem Kalvarienberg, der 1855 eingeweiht wurde.

