17:34 Uhr

90 Jahre alt und von Langeweile keine Spur

Wilhelm Schlecker blickt zu seinem Geburtstag auf viele verschiedene Jobs und ein langes Leben zurück.

Von Regina Langhans

Auch als Neunziger ist Wilhelm Schlecker aus Au fit und fröhlich, sodass er seinen hohen Geburtstag in den eigenen vier Wänden richtig genießen konnte. Gefeiert wurde mit dem einzigen Sohn und dessen Familie, wobei die beiden Enkeltöchter sein ganzer Stolz sind. Oft hat er auf sie aufgepasst und ist mit ihnen sogar in den Campingurlaub gefahren.

Der gebürtige Auer hat im Lauf von neun Jahrzehnten ein großes Stück Industriegeschichte miterlebt: Als er 1928 zur Welt kam, wurde der Illerkanal gebaut. Dies war eine Errungenschaft für das Dorf, angesichts der Tatsache, dass 1910 das Illerhochwasser in Au bis zur Bahnlinie gereicht habe. „Das weiß ich aus den Erzählungen meiner Großmutter“, berichtete Wilhelm Schlecker. Er selbst hat nur noch vage Erinnerungen daran, wie der beim Kanalbau ausgebaggerte Kies in Loren auf einer Schienenstrecke abtransportiert wurde.

Mit zehn Jahren half er erstmals der Verwandtschaft in der Nähe von Leutkirch als Hütebub aus. Als er älter war, verbrachte er den ganzen Sommer damit und ging dort sogar vorübergehend zur Schule.

Das Berufsleben begann für ihn bei der Firma Mack, als er 14 Jahre alt war. Schlecker übernahm dort ein Jahr lang Imkerdienste. Dann versuchte er bei der Firma Sohn für chemische Reinigung in Bellenberg unterzukommen, „weil auch meine Kumpel dort arbeiteten“, erinnerte sich Schlecker. Doch es klappte nicht. Stattdessen fand er bei der Firma Kriener in Illertissen Arbeit, wo er das Sattlerhandwerk lernte und Fußbälle herstellte. Der Wechsel zu Wieland in Vöhringen war die letzte berufliche Veränderung. 35 Jahre bis zur Rente arbeitete er in der Metallbranche.

Er erlebte den Krieg als Jugendlicher im sogenannten Wehrertüchtigungslager in Harburg und Reichsarbeitsdienst in Rankweil in Vorarlberg. Als dieser vorbei war, lief er von dort nach Hause. Im Jahr 1951 heiratete er Anna-Monika Baur aus Au, in deren Haus sich die Leute zum Hoigarten trafen.

Schlecker denkt gerne an alte Zeiten zurück, gleichzeitig hat er sich dem Fortschritt nicht verschlossen. 40 Jahre war er als Camper unterwegs, erst mit Zelt, dann mit Wohnwagen und zuletzt im Wohnmobil. Langweilig ist ihm nicht: Er liebt Spaziergänge und die Lektüre der Illertisser Zeitung.

