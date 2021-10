Müllgebühren in Altenstadt steigen um fast 20 Prozent

Plus Die Menschen in Altenstadt müssen sich auf deutlich höhere Kosten für die Entsorgung einstellen, knapp 20 Prozent mehr als bisher werden fällig. Woran liegt das?

Die Müllgebühren im Bereich der Marktgemeinde Altenstadt werden für den Kalkulationszeitraum 2022/23 deutlich ansteigen. Bezogen auf einen Liter zu entsorgenden Müllaufkommens liegt der Gebührenanstieg bei knapp 20 Prozent.