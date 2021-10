Unbekannter schnappt sich fremde Geldbörse in Supermarkt

Eine Seniorin hat in einem Supermarkt in Altenstadt ihre Geldbörse verlegt. Offenbar nutzte jemand die Gunst der Stunde.

Einer Frau ist in Altenstadt die Geldbörse gestohlen worden. Die 74-Jährige war am Montag gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Wiener Straße einkaufen. Dabei legte sie ihre Geldbörse in einem Regal ab und ließ sie dort versehentlich liegen. An der Kasse bemerkte sie ihr Missgeschick und ging zurück zum besagten Regal. Ihr Portemonnaie war jedoch verschwunden.

Mutmaßlich wurde der Geldbeutel der Seniorin in Altenstadt gestohlen

Auch eine Suche half nicht weiter. Somit liegt laut Polizei der Verdacht nahe, dass jemand die Geldbörse gestohlen hat. Der Beuteschaden wird auf mindestens 30 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 melden. (AZ)