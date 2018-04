vor 34 Min.

Anpacken für das Bürgerhaus

Spatenstich für das Bürgerhaus in Mohrenhausen: Das Bild zeigt am Projekt beteiligte Bürger und Planer sowie Bürgermeisterin Susanne Schewetzky (Mitte) und den CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek (Dritter von rechts, vorne).

Die ersten Spatenstiche sind getätigt – nun kann das Bürgerhaus in Mohrenhausen gebaut werden. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude fertig sein.

Von Zita Schmid

Wie berichtet, wird es auf einem Grundstück im Pfarrgarten neben der St.-Leonhard-Kirche errichtet. Das einstöckige Gebäude soll als Öko-Holzhaus gebaut werden. Im Innern sind im Wesentlichen ein Mehrzweckraum, ein Wirtschaftsraum und sanitäre Anlagen vorgesehen.

Mit dem ersten symbolischen Spatenstich, der kürzlich vollzogen wurde, geht das Projekt nach einer vierjährigen Vorbereitungszeit seiner Realisierung entgegen. Denn die Idee für ein solches Haus hat bereits im Mai 2014 begonnen, Gestalt anzunehmen. Damals wurde von den Bürgern eine Dorfversammlung veranstaltet und ein Bürgerausschuss ins Leben gerufen, um das Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu planen und zu realisieren.

Nachdem kein bestehendes Gebäude in Mohrenhausen für die Umnutzung als Bürgerhaus in Betracht kam, erwarb die Gemeinde dafür ein etwa 1000 Quadratmeter großes Grundstück im Pfarrgarten. Konzepte wurden entwickelt und nach Fördermöglichkeiten gesucht, wobei eine mögliche Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) am geeignetsten erschien. In der Folge fanden mehrere Treffen mit Vertretern des Amts für Ländliche Entwicklung und dem CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek statt.

Im Juni vergangenen Jahres hat die Gemeinde dann einen Zuwendungsbescheid aus dem Eler-Programm über rund 285000 Euro erhalten. Insgesamt kosten soll das Bürgerhaus 670000 Euro. 119000 Euro an Eigenleistungen wollen die Bürger erbringen. Das Haus, das für kulturelle und soziale Veranstaltungen gedacht ist, soll bis Ende des Jahres fertig sein.

