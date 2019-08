10:00 Uhr

Babenhauser Kinder basteln sich eigene Radiergummis

Die Ferien haben erst begonnen und die Kinder freuen sich schon auf die Schule. Mit den bunten Radieren lassen sich die Freunde sicher beeindrucken.

Von Claudia Bader

Lara und Lilly haben sich für einen Marienkäfer entschieden. Felicitas gefallen Smileys am besten. „Mit diesen lachenden oder auch weinenden Gesichtern kann ich anderen meine jeweilige Stimmung signalisieren“, sagt sie. Konzentriert zieht sie mit einem kleinen Modellierstab in die zuvor aus gelber Knetmasse geformte Kugel einen kleinen Bogen. Diesen füllt sie sorgfältig mit einem schmalen roten Streifen. Die Augen gestaltet das Mädchen mit schwarz-weißen Tupfen. Und schon lacht ihr ein Smiley entgegen. Nach einer halben Stunde im Backofen kann das fröhliche Gesicht seinen Zweck als Radiergummi erfüllen.

Bei einer, im Rahmen des Babenhauser Ferienprogramms, organisierten Aktion konnten Mädchen und Buben in Elkes Bastelgeschäft individuelle Radiergummis kneten und modellieren. Und dazu hatten wohl einige Kinder Lust. Wegen des großen Andrangs mussten die Teilnehmer auf drei Kurse verteilt werden. Fisch, Seepferdchen oder Seehund, Marienkäfer, Entchen, Biene oder lieber eine niedliche Schildkröte oder ein rosa Schweinchen? Bereits die Wahl der Modelle stellte die sieben- bis elfjährigen Ferienkinder vor die Qual der Wahl. Die meisten entschieden sich deshalb gleich für mehrere Motive. „Dann kann ich immer wieder einen anderen Radiergummi benützen“, nimmt sich Alina vor.

Im Ofen wird aus der Knete ein Radiergummi

„Das fühlt sich ja an wie die Knetmasse aus dem Kindergarten. Die hatte ich schon lange nicht mehr in der Hand“, erinnert sich Lilly, als sie die Radiergummimasse bearbeitet. Doch was zunächst ganz spielerisch erscheint, ist gar nicht so einfach. Obwohl sie genaue Anleitungen vorliegen haben, müssen sich die Kinder voll konzentrieren. Beim Abschneiden der benötigten Knetmasse sollten sie vorab abschätzen, wie viel sie von der jeweiligen Farbe benötigen. Mit viel Fingerspitzengefühl werden zum Beispiel Augen, Ohren und Schnauze eines Schweinchens, die schwarzen Tupfen auf dem Rücken eines Marienkäfers oder auch die Flügel einer Biene geformt und mithilfe eines kleinen Modellierspatels am Körper befestigt. Wenn das nicht so recht klappen will, helfen die Mitarbeiterinnen des Bastelladens, die den Kindern zur Seite stehen, natürlich gerne mit.

Sichtlich stolz legen die Mädchen und Buben ihre verschiedenen Kunstwerke auf ein Backblech. Im Ofen verwandelt sich die knetbare Masse dann in einen Radiergummi. Obwohl diese nur eine halbe Stunde gebacken werden müssen, können die Kinder es kaum erwarten, ihre Radiergummis auszuprobieren. „Das klappt ja prima!“, sagt Alina. „Einen davon schenke ich meiner kleinen Schwester.“ Obwohl die Ferien gerade erst begonnen haben, können es auch die anderen Kinder kaum erwarten, ihre selbst produzierten Schulutensilien zu benützen. „Da wird meine Lehrerin aber staunen!“, freut sich Felicitas.

