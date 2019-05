vor 3 Min.

Bauausschuss lehnt Bistro in Altenstadt ab

Räte sprechen sich gegen Lokal samt Spielautomaten aus. Ein Grund dafür ist der Lärm.

Kein neues Bistro für Altenstadt. Die Bauvoranfrage für ein solches Lokal samt Spielautomaten an der Unteren Illereicher Straße wurde kürzlich vom Bauausschuss abgelehnt.

Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass aus einem ehemaligen Elektroladen ein Bistro werden soll. Hierfür wäre seiner Meinung nach eine Umwidmung nach dem Gaststättenrecht erforderlich. Da der Gehweg im Bereich des betreffenden Hauses allerdings teilweise Privatgrund ist, solle auch diese Problematik geregelt werden. Als knifflig sah Höß die Zufahrts- und Stellplatzsituation an. Denn: Privatgrund muss befahren werden können. Laut Bürgermeister könne der Antragsteller aber unter Umständen eine Lösung mit dem Grundstücksbesitzer finden und dies mit einer Dienstbarkeit regeln.

Lärm und wenige Parkmöglichkeiten

In der Bauvoranfrage wurden zudem nur sechs Stellplätze ausgewiesen. CSU-Marktrat Wolfgang Rommel betonte, dass sich Wohnbebauung in der Nähe befinde und die Lärmbelastung durch den angrenzenden Supermarkt ohnehin schon sehr hoch sei. Nun komme noch eine Gaststätte dazu. „Das kann ich nicht befürworten“. Außerdem seien Spielautomaten geplant, fügte FWG-Marktrat Harald Stölzle an. Da werde eine gastronomische Genehmigung nicht ausreichen. Es handle sich eher um eine Spielothek als um eine Gaststätte.

Die Mitglieder des Ausschusses stimmten gegen die Voranfrage. Der Versuch die Grundstückssituation am Gehweg zu regeln, soll aber weiterverfolgt werden. (sar)

