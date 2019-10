vor 18 Min.

Beim Faschingsball kennengelernt

Gabriele und Johann Schütz sind seit 50 Jahren verheiratet

Von Regina Langhans

Beim Tanzen auf dem Faschingsball in Au haben sich Gabriele, 81 und Johann Schütz, 79 Jahre alt, kennen- und lieben gelernt. Jetzt haben sie im Kreis ihrer Familie goldene Hochzeit gefeiert. Das Paar lebt gemeinsam in seinem Haus in Au. Ihr Motto: „Fest zusammenhalten.“

Wie sie sich kennengelernt haben, wissen sie noch genau: „Das war vor 50 Jahren im Februar auf dem Faschingsball in der Turnhalle Au“, sagt Johann Schütz. Für die Verköstigung sei eigens ein Wirt aus Kleinschaffhausen bei Schwendi gekommen. Seine Frau Gabriele ergänzt: „Es gab sogar eine Rutsche von der Bühne herab.“ Die war etwas waghalsig und wäre heute so gar nicht mehr erlaubt. Es hat „gefunkt“ zwischen den beiden – noch im Herbst wurde geheiratet. Das erschien um so leichter, da Johann Schütz sein eigenes Haus fast fertig hatte. Der ausgebildete Dreher errichtete es mit Unterstützung seines Vaters, einem gelernten Maurer, und der ganzen Familie. „Oben war vermietet, dann bauten wir unten aus und zogen ein“, erinnert er sich.

Gabriele Schütz stammt aus Illertissen und arbeitete 18 Jahre beim Finanzamt, das sich damals noch im Illertisser Schloss befand. „Den Umzug nach Neu-Ulm machte ich nicht mehr mit, ich hatte ja noch meine Familie“, erzählt sie. Das Ehepaar hat drei Töchter und vier Enkeltöchter. Beiden gemeinsam ist die Liebe zur Musik: Gabriele Schütz war mit ihrem Akkordeon bei Illertisser Konzerten der Akkordeonschule Kroner sowie bei Ausflügen der Pfarrgemeinde Au zu hören. Ehemann Johann spielte Tenorhorn bei der Musikkapelle Au. Sein Engagement galt und gilt dem Männergesangverein, Krieger- und Soldatenverein sowie Gartenbauverein. Dessen früherer Vorsitzender Ludwig Rapp habe immer gesagt: „Unser Dorf soll schöner werden.“ Das nehme er sich zu Herzen, sagt Johann Schütz. Bis heute hilft er bei der Grünpflege rund um den Auer Kulturstadel mit. (lor)

