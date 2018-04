vor 40 Min.

Braucht die Kirche mehr Krimis?

„Warum die Kirche Krimis braucht“ - darum ging es bei einem Vortrag des evangelischen Pfarrers Felix Leibrock in Altenstadt.

Wie spannende Geschichten Predigten aufmotzen sollen.

Von Zita Schmid

Am Schluss war niemand eingeschlafen. Im Gegenteil. Angela Laupheimer vom Pfarrgemeinderat Altenstadt, die den Besuch des evangelischen Pfarrers Felix Leibrock organisiert hatte, sagte, sie könne noch stundenlang zuhören. So unterhaltsam, kurzweilig wie humorvoll war sein Vortrag „Warum die Kirche Krimis braucht“.

Den rund 50 Besuchern im katholischen Pfarrheim zeigte er einen ungewöhnlich anderen Zugang zu christlichen Themen auf. „Krimis bieten die Möglichkeit sich solchen Themen zu nähern“, sagte er. Denn während Pfarrer samt ihrer Predigten den Ruf hätten , langweilig zu sein, seien gute Kriminalgeschichten spannend und fesselnd. Mit Gilbert Keith Chesterton (Pater Brown) oder Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) nannte er bei seinem Streifzug durch die Geschichte der Kriminalliteratur bekannte Autoren, deren Romanfiguren heute noch unvergessen sind. Chesterton erfand 1910 mit seinem „Father Brown“, einen Pfarrer und Hobbydetektiv mit unverkennbaren Hut „wie ein Heiligenschein“, der bei seinen Ermittlungen Gnade vor Recht ergehen lässt. Voller dunkler Geheimnisse, gruselig, aber auch zum Nachdenken anregend und Barmherzigkeit fordernd seien moderne Thriller wie Stephen Kings „Revival“.

Welch langweiliger Ruf aber oft Pfarrern bereits vorauseile, habe er bei einer Urlaubsvertretung schon selber erleben dürfen, sagte Leibrock. So seien bei einem, mit drei älteren Frauen sehr dürftig besuchten Gottesdienst diese schon eingeschlafen gewesen, noch bevor er überhaupt ein Wort gesprochen habe. Leibrock leitet das Evangelische Bildungswerk München und ist unter anderem Polizeiseelsorger bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Er schreibt selbst Kriminalromane und wird deshalb auch als „Krimi-Pfarrer“ bezeichnet. Mit dem Buch „Todesblau“ startete er 2015 seine bisher dreiteilige Krimiserie. Mit seinen Werken will er die Leser aber auch weiterbilden. In seinem letzten Krimi „Schattenrot“ etwa geht es neben Rache und Eifersucht auch um das Konzentrations- und spätere sowjetische Speziallager Buchenwald.

Die ungewöhnliche Kombination Pfarrer – Krimiautor steht für Leibrock in keinem Widerspruch. „Die Bibel ist auch ein Krimi“, sagt er. Beginnt sie doch beispielsweise schon mit der lügnerischen Schlange im Paradies und dem Mord von Kain an seinem Bruder Abel. Die fesselnde Botschaft der Bibel werde oft aber nicht vermittelt. Vielleicht sei das auch mit ein Grund, wieso Familien heute am Sonntag nicht mehr gemeinsam zur Kirche gehen, sondern lieber „Tatort“ anschauen. Eine gewisse „Erlösung“ gäbe es auch hier, nämlich wenn das Böse überführt werde. Ein Zitat des Schweizer Theologen und Schriftstellers Kurt Marti gab er den Besuchern dann mit auf den Weg: „Vielleicht hält Gott sich einige Dichter, damit das Reden über ihn jene heilige Unberechenbarkeit bewahre, die den Priestern und Theologen abhanden gekommen ist“.

