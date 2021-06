Viele Bauanfragen in Buch: Verwaltungsgemeinschaft schafft neue Stelle

Anfragen rund um das Themen "Bauen" werden bei der VG Buch künftig in einer eigenen Abteilung beantwortet. Die Anforderungen in diesem Bereich werden immer größer.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 gibt es in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch den „Fachbereich III – Bauen und Umwelt.“ Diesen Beschluss fasste die Gemeinschaftsversammlung bei ihrer Sitzung einstimmig. Nach ausgiebigen Beratungen beauftragte das Gremium die Verwaltung auch mit der Durchführung der Stellenausschreibung für einen technischen Sachbearbeiter beziehungsweise Bautechniker.

Bisher gliederten sich die Aufgaben der derzeit 19 im Bucher Rathaus beschäftigten Personen in die Fachbereiche „Allgemeine Verwaltung“ und „Finanzverwaltung“, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. In der VG, deren Einwohnerzahl während der zurückliegenden Jahre auf knapp 6.300 angestiegen ist, sei das jährliche Aufkommen an Bauanträgen mit 90 auf gleichbleibend hohem Niveau geblieben. Durch zwei zurückliegende Novellierungen der Bayerischen Bauordnung sowie des Baugesetzbuches seien die Anforderungen an Bauherren aber gestiegen. Deshalb würden jetzt vermehrt Anfragen – auch aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes - an die Verwaltung herangetragen. Sämtliche Anliegen der Bürger wurden und werden in allen der drei VG-Mitgliedsgemeinden ebenso wie Fragen rund um Grundstücksanschlüsse (Kanalpläne, Schachthöhe) oder um Anlagen auf Nachbargrundstücken soweit wie möglich beantwortet, sagte der VG-Vorsitzende. Nach der Reformierung des Vergaberechts werde von der Unternehmerschaft kritisch hinterfragt, ob Auftragsvergaben im Rahmen eines Verfahrens erfolgen oder nicht.

Zwei Experten werden in der VG Buch eingestellt

Laut Wöhrle ist die Ausschreibung von Leistungen auch für die Haushaltsplanung der Verwaltung ein hilfreiches Mittel. Allerdings seien die Gemeinden derzeit bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen auf die Inanspruchnahme externer Büros angewiesen. Weil deren Honorare frei verhandelbar sind, seien Vergleiche oft umständlich. Dass Umweltbelange immer wichtiger werden und es nach Wegfall der Atomenergie in Bayern vermehrt zu Anfragen bezüglich der Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen sowie Ausgleichsflächen komme, bringe ebenso neue Aufgaben wie das Streben nach umweltschonender Mobilität oder künftige Forderungen beim Wegebau mit sich, sagte der VG-Vorsitzende. Um entsprechend ihrer Priorität bearbeitet zu werden, setzten diese Themenbereiche fundierte Fachkenntnisse voraus. All dies erfordere die Einführung des Fachbereichs III Bauen und Umwelt. Diese Notwendigkeit erkannten auch die anderen Vertreter der drei VG-Gemeinden. Finanziert werde die neue Stelle des technischen Sachbearbeiters oder Bautechnikers zu zwei Dritteln vom Markt Buch sowie einem Drittel von den Gemeinden Unterroth und Oberroth, sagte Wöhrle auf Nachfrage.

