09:00 Uhr

Bucher Sportverein unter neuer Führung

Der Vorsitzende Willy Weiske gibt sein Amt nach 15 Jahren ab

Von Dorothea Brumbach

Es gab lang anhaltenden Applaus, als Willy Weiske sich den Weg nach vorne zum Podium bahnte. An diesem Abend ging eine Ära zu Ende. Zum letzten Mal eröffnete er die Jahreshauptversammlung des TSV Buch. Seit 21 Jahren, davon sechs Jahre als stellvertretender Vorsitzender, hatte er den 1123 Mitglieder starken Verein geführt. Ob als Schauspieler in der Theatergruppe, bei Arbeitseinsätzen jeglicher Art, Begleiter der Fußball Ab- und Aufstiege und Organisator von Vereinsfesten, Weiske war stets in der ersten Reihe zu finden.

Der 32-jährige Manuel Müller wurde nun einstimmig als neuer Vorsitzender des TSV Buch gewählt. Er war als Stellvertreter in den vergangenen drei Jahren bei Weiske in die Lehre gegangen. Sein Fußball-Teamkollege, der 28-jährige Andreas Salger, nimmt den Posten als Stellvertreter ein. Dietmar Egle bleibt Schatzmeister und Brigitte Haas fungiert als Schriftführerin. Beisitzer sind Steffen Aman, Benjamin Bergamaschi, Hermann Niegisch, Paul Rahn und Manuel Schrapp.

TSV Buch: 81 Übungsleiter arbeiten in den einzelnen Abteilungen

Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen, in denen 81 Übungsleiter arbeiten. Karin Rahn meldete für die Turnabteilung „keine besonderen Vorkommnisse“: Alle Teilnehmer haben die Übungsstunden ohne größere Blessuren überstanden. Die Turnabteilung überzeugt seine 849 Mitglieder mit einem guten Bewegungs- und Gesundheitsprogramm. Im Juni wurde mangels ausreichender Spielerzahl die Sparte Frauen- und Mädchenfußball geschlossen. Die Geschicke der Rad- und Wandergruppe übernahm nach der Wahl Berthold Schreiber. Bisher war Gottfried Aman für die 124 Sportler der Ansprechpartner. Mit neun Bergtouren im vergangenen Jahr und sechs Radfahrgruppen ist die Gruppe gut aufgestellt und eine Herausforderung für den neuen Leiter. Abteilungsleiter Florian Sturm stellte die Kampfsportabteilung (Taekwondo) vor.

Sie trumpfte mit vielen Meistertiteln auf. Zurzeit trainieren 18 Erwachsene und 43 Kinder- und Jugendliche in dieser Gruppe. Thomas Wagner leitet die Tennisabteilung. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Herren 30 Mannschaft beim Bayerischen Tennisverband gemeldet. Ulrich Zell, Leiter der Ski- und Snowboardabteilung, erhält Unterstützung durch seinen Stellvertreter Christian Frick. Mit Hubert Habres ist das Tauziehen wieder in aller Munde. Die Jugendmannschaft hat 2018 an neun Turnieren teilgenommen. Ein fester Termin der Leichtathletikabteilung ist das Sportfest. Dietmar Egle der „Sportabzeichen Guru“ fordert seine 179 Sportler jedes Jahr aufs Neue.

Die Aufführungstermine der Theaterabteilung stehen mit dem 26., 27. und 31. Oktober, sowie 2. und 3. November, fest. Was gespielt wird, muss noch entschieden werden. Die Fußballabteilung mit 271 Mitgliedern deckt einen großen Bereich beim TSV ab. Mit den Nachbarvereinen Obenhausen und Oberroth wird das Training von den Bambinis bis zur A-Jugend koordiniert und ausgeführt. „In der neuen Spielzeit bringt die erste Mannschaft durch hervorragende Ergebnisse wieder Landesliga- Fußball ins Bucher Felsenstadion“, sagte Roland Zeh der Abteilungsleiter.

