Daniela Straßburg kümmert sich um bunte Markttage in Illertissen

Der Wochenmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für die Illertisser. Damit das auch so bleibt, zieht die Marktmeisterin im Hintergrund die Fäden.

Von Carmen Dörfler

Ein sonniger Morgen, keine Wolke steht am Himmel. Es ist noch früh, doch in Illertissen ist schon viel los. Besonders am Marktplatz, denn hier findet der Wochenmarkt statt. Backwaren, Käse, Oliven, Fisch, Blumen und vieles mehr wandern über die Theken der Stände. Händler schäkern mit ihren Kunden, Marktbesucher unterbrechen ihre Einkaufsrunde immer wieder, um ein kurzes Pläuschchen zu halten.

Darum, dass alles reibungslos funktioniert, kümmert sich die Marktmeisterin. Seit Kurzem macht diesen Job in Illertissen Daniela Straßburg. Doch wie sieht der Alltag einer Marktmeisterin eigentlich aus und was sagt die amtierende Meisterin über ihren Beruf? Neben dem Wochenmarkt organisiert sie auch auch die vier weiteren Märkte, die über das Jahr verteilt in der Vöhlinstadt stattfinden.

Der Markt in Illertissen hat eine besondere Atmosphäre

Die besondere Marktatmosphäre weiß Straßburg zu schätzen. Sie liebt ihren Job. „Mindestens alle vier Wochen besuche ich den Wochenmarkt und sehe nach dem Rechten,“ erzählt sie. Ganz leger in Jeans und olivgrünem Shirt würde sie in der Menge der Besucher gar nicht auffallen, hätte sie nicht ein blaues Klemmbrett dabei. Darauf macht sie sich Notizen, falls ein Marktbeschicker, wie die Händler genannt werden, Anliegen, Ideen oder Fragen haben. Das ist auch an diesem Morgen der Fall.

Daniela Straßburg arbeitet seit rund einem halben Jahr als Marktmeisterin in Illertissen. Es gibt einiges, das sie an ihrem Job liebt.

Jasmin und Robin Zopp, die beide ihren eigenen Stand auf dem Mittwochsmarkt betreiben, machen sich bereits jetzt Gedanken um das Weihnachtsgeschäft. Da der erste Weihnachtsfeiertag dieses Jahr auf einen Mittwoch und damit auf den Markttag in Illertissen fällt, wünschen sie sich, die Veranstaltung auf den Dienstag, also Heiligabend, vorzuverlegen. Laut neuer Satzung, die die Marktmeisterin bereits im auswendig im Kopf hat, fällt der Wochenmarkt in einem solchen Fall ersatzlos aus. Das erklärt sie auch den beiden Händlern. Doch sie verspricht, nachzufragen und bei den anderen Beschickern eine Umfrage zu starten, ob auch diese Interesse an einer Vorverlegung hätten. Ist das Geschäftliche geklärt, wird noch ein bisschen geplaudert bevor Straßburg ihre Runde fortsetzt. Jedoch nicht ohne sich noch einmal zu vergewissern, dass es sonst keine Probleme gibt.

Daniela Straßburg hat immer ein offenes Ohr für Marktleute

Denn das ist ihr wichtig. „Die Beschicker sollen wissen, dass sie mit Problemen oder Fragen jederzeit zu mir kommen können.“ Die Händler hat Straßburg in den sechs Monaten, in denen sie nun schon im Amt ist, sehr ins Herz geschlossen. Und auch umgekehrt: „Ich wurde von allen Teilnehmern hier sehr herzlich aufgenommen,“ sagt sie nicht ohne Stolz.

Der Illertisser Wochenmarkt scheint eine perfekte kleinstädtische Idylle zu sein. Doch dahinter steckt auch viel Arbeit. „Mein Job besteht vor allem aus Planung und der Akquise neuer Marktbeschicker. Die wichtigste Aufgabe eines jeden Marktmeisters sollte es sein, neue Händler an Land zu ziehen und so auch spezielle Angebote mit ins Boot zu holen.“ Dabei habe sie immer die Stadt und deren Bürger im Blick. Ihr Ziel: Die Besucher rundum zufrieden zu stellen. Das gilt sowohl für die Wochenmärkte, die immer mittwochs und samstags stattfinden, als auch für den großen Frühjahrs- und Herbstmarkt, den Weihnachtsmarkt, den Kraut- und Rüben-Markt und den RegioÖkomarkt. „Dabei achten wir, wie der Name schon sagt, auf Hersteller mit überwiegend ökologischen Produkten, die aus der Region kommen, während auf dem Frühjahrsmarkt und seinem Pendant im Herbst viel mehr Beschicker, beispielsweise auch aus München oder Freiburg, vertreten sind.“

Ein breites Angebot ist wichtig. Auf dem Wochenmarkt dürfen Nudeln und Eier nicht fehlen.

So kommt sie immer wieder mit neuen Menschen in Kontakt. Ein Punkt, der Daniela Straßburg an ihrem Beruf besonders gut gefällt. „Das Zusammenkommen mit Kunden und Beschickern ist ein schöner Teil meines Arbeitsalltags. Ob das Teilnehmer sind, die bereits seit den achtziger Jahren hier dabei sind, oder neue Interessenten, es bleibt immer spannend und abwechslungsreich.“

Während sich auf dem Markt noch die Kunden tummeln und sich mit frischen Waren eindecken, geht die Marktmeisterin, begleitet vom Glockenspiel der St. Martinskirche, wieder zurück in ihr Büro im Rathaus, um sich darum zu kümmern, dass Illertissens Märkte auch weiterhin mit der gewohnten Vielfalt aufwarten können.

