Das  Sendener Zentrum stärken

Immer mehr Geschäfte verabschieden sich aus der Innenstadt. Um das zu verhindern, müssen alle mithelfen.

Das Zentrum einer Stadt ist ihr Herzstück. Dort spazieren die Bewohner mit einer Kugel Eis durch, setzen sich an den zentralen Platz und halten mit Bekannten ein Schwätzchen. Dort schaut man in der Mittagspause, was es in den Schaufenstern Neues gibt.

Im Randbereich kommen dagegen eilige Kaufwillige auf ihre Kosten: viel erledigen in möglichst wenig Zeit bei großem Angebot. Im Idealfall gibt es beide Bestandteile – und so sollte es auch in Senden sein. Die Innenstadt läuft jedoch aus mehreren Gründen Gefahr, vom nördlichen Einkaufsgebiet erdrückt zu werden. Und je weniger Läden es gibt, desto weniger Leute kommen zum Flanieren.

Um das zu vermeiden, sind alle gefragt: Die Stadt, indem sie das Zentrum mithilfe des Städtebaukonzepts aufwertet. Die Ladenbetreiber, die ihren Kunden mehr bieten müssen, um im Wettbewerb standzuhalten. Und die Bürger, in dem sie die Angebote in der Innenstadt dann annehmen. Denn ein städtisches Zentrum ohne Leben will niemand.

