Defekte Lenkung: Frau fährt in Illertissen gegen Betonpfosten

Eine junge Frau versuchte nahe Illertissen nach links abzubiegen, dies gelang ihr aber nicht. Der Grund: Ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Eine Frau ist mit ihrem Auto auf der Auer Straße in Illertissen stadtauswärts gefahren - dann passierte das Unglück. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 23-jährige Fahrerin am Dienstagabend an der Abzweigung zur Franz-Ranz-Straße nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang blockierte allerdings die Lenkung am Wagen der jungen Frau und sie fuhr geradeaus gegen einen Betonpfosten.

Noch ist unklar, wieso die Lenkung nicht funktionierte

Durch den Aufprall lösten die Airbags im Auto aus und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Laut Polizeiangaben sind die Hintergründe zum technischen Defekt an dem Unfallfahrzeug derzeit noch unklar. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. (AZ)

