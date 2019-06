17:45 Uhr

Die Geheimnisse des alten Arabien neu entdeckt

Fritz Kortler, Weltreisender aus Au, veröffentlicht ein Reisetagebuch von 1975/76 über seinen Aufenthalt im unbekannten Jemen. Dort sah er prähistorische Felsinschriften.

Von Regina Langhans

Wenn vom Jemen, genauer der Jemenitischen Republik, die Rede ist, stehen einem schreckliche Bilder von Bürgerkrieg und Glaubenskonflikten vor Augen. Das geht dem 81-jährigen, weit gereisten Fritz Kortler aus dem Illertisser Ortsteil Au heute nicht anders. Doch in seinem „Tagebuch einer Entdeckungsreise“ von 1975/76 mit dem Haupttitel „Allein durch den unbekannten Jemen“ schildert er andere Eindrücke: von stolzen Beduinen, abgeschiedenen uralten Kulturregionen und in der Fachwelt beachteten prähistorischen Felsinschriften. Kortlers neueste Veröffentlichung ist im Din-A5-Format erschienen, beinhaltet 300 Seiten und 128 detaillierte Schwarz-Weiß-Abbildungen.

Fast ein Jahr durchquerte der Weltreisende zu Fuß oder auf dem Kamel das „verbotene Land“, den Nordosten des Jemen. In das fremdenfeindliche Beduinenland gelangte er unter abenteuerlichen Umständen in der Kleidung des „Arab“ und zog mit einer Salzkarawane durch das Sandmeer des „leeren Viertels“. Um sich diesen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, musste Kortler das Vertrauen der Nomaden gewinnen, die in ihm einen Spion, Schatzgräber oder Ölsucher sahen.

Kortler will auch die Schattenseiten des Jemen zeigen

Auf seiner Suche nach den letzten Oasen einer dem Untergang geweihten archaischen Welt, einer „Festung der Vergangenheit“ – wie der Arabien-Experte auch sagt –, hat er gelernt: Um den Geist dieses uralten Kulturlandes zu „erfühlen“, muss man es langsam durchziehen, „ohne Gefühl für die Zeit“. Über sein jüngstes Buch sagt Kortler: „Anders als in meinem 1981 erschienenen Bildband ,Alt-Arabische Träume‘, mit den ausschließlich schönen Seiten des Jemen und seiner Menschen, zeige ich diesmal auch die Schattenseiten auf.“ Wie es sich für Tagebücher gehört, hat Kortler viele Einzelheiten notiert, detaillierte Beschreibungen angefertigt und diese in Themenbereiche zusammengefasst. Sieben Kapitel mit vielen Untertiteln sind so entstanden: spannende Geschichten, die beim Lesen neugierig machen auf die Fortsetzung der Ereignisse.

Kortler schreibt lebendig, lässt dabei Bilder entstehen und teilt persönliche Empfindungen mit. Es gelingt ihm – wobei der Zeitabstand zwischen Aufschreiben und Auswerten gewiss von Vorteil war – die umfassende Darstellung einer Welt, die inzwischen schon wieder Veränderungen unterworfen ist. Das betrifft nicht nur die Fortentwicklung der Gesellschaft, sondern auch die durch moderne Technik weitreichenderen Zerstörungen bei politischen Auseinandersetzungen. Kortler sagt dazu: „Die Jemeniten sind ein kriegerisches Volk, das steckt ihnen im Blut.“ Nicht umsonst habe die Regierung ihm damals für den in Beduinenhand befindlichen Nordosten keine Reisegenehmigung erteilt.

Weltreisender aus Au: Kortler schreibt über Felsbilder und Inschriften

Der Schwerpunkt der Veröffentlichung liegt daher in den abenteuerlich anmutenden Reisen Kortlers, der nicht auf den Schutz der Regierung zählen konnte und auf die Nomaden angewiesen war, um als einer der Ihren mit ihnen ziehen zu dürfen. Ebenso gut hätte er von ihnen, die Dolch und Karabiner wie Alltagskleidung an sich trugen, getötet werden können.

In Beduinenbegleitung begegnete Kortler Hunderten von frühgeschichtlichen Felsbildern und Inschriften. Etliche sind bis zu 3000 Jahre alt, andere etwas jünger und aus sabäischer Zeit, die mit der biblischen Königin von Saba in Verbindung stehen sollen. Kortler schreibt darüber im letzten Buchkapitel, genannt „Eine Kunstgalerie in Fels“.

Im Jahr 1977 wurden seine Entdeckungen anlässlich eines internationalen Orientalisten-Kongresses in Oxford als bedeutsam für die Wissenschaft des antiken Südarabien gewürdigt.

Tagebuch: Das Werk ist im Selbstverlag erschienen. Erhältlich bei Fritz Kortler, Bürststraße 32, 89257 Illertissen-Au.

Die Badeseen in der Region sollen sicherer werden. Über ein aktuelles Projekt an den Badeseen in Filzingen, lesen Sie hier:

Notfall am Badesee: So handeln Sie richtig