vor 18 Min.

Die Kita in Buch hat jetzt einen Namen

Die Kita in Buch hat nun offiziell einen Namen. Was sich an der Baustelle sonst so tut.

Von Claudia Bader

Wenn in Buch und seinen Ortsteilen das Wort „Purzelbaum“ fällt, wissen nicht nur Eltern kleiner Kinder, dass die neue Kindertagesstätte gemeint ist. Der Bau des Gebäudes südlich der Grund- und Mittelschule ist während der zurückliegenden Monate deutlich vorangegangen. Nur noch wenige Gewerke müssen vergeben und ausgeführt werden, ehe der Betrieb beginnen kann, informierte Bürgermeister Roland Biesenberger die Markträte. Die beschlossen dann – bei drei Gegenstimmen – der Einrichtung den Namen „Kindertageseinrichtung Purzelbaum“ zu geben.

Der Projektname habe sich bei den Eltern bereits etabliert, so Biesenberger. Vereinzelt sei die Bemerkung gefallen, dass ein Purzelbaum notwendig gewesen sei, bis der Bau starten konnte. Laut behördlichen Vorgaben müsse die Bezeichnung Kindertagesstätte in Kindertageseinrichtung abgeändert werden.

Bucher Kindergarten: Marktrat vergibt mehrere Aufträge

Ebenfalls gegen die Stimmen der drei UWG-Markträte Wolfram Dauner, Franz Eberl und Gernot Mair vergab das Gremium einige Arbeiten am Kindergartengebäude: die Baufeinreinigung (rund 15600 Euro), die Schreinerarbeiten für die Küchen (25700 Euro), die Schreinermöbel (93400 Euro) sowie für lose Möblierung (87700 Euro).

Laut Bürgermeister Biesenberger ist der nahe dem Eingang der Schule installierte Stromnetzanschluss für die Versorgung eines weiteren Gebäudes nicht mehr ausreichend. Für eine Stromzuleitung zur Kindertageseinrichtung über die östlich der Schule verlaufenden Schulstraße würden Kosten in Höhe von rund 60000 Euro anfallen. Auf Drängen der Verwaltung habe der Stromversorger einen westlich der Schule liegenden Standort vorgeschlagen. Wegen der dadurch wesentlich geringeren Zuleitungsstrecke konnten die anfallenden Kosten auf etwa 27500 Euro reduziert werden. Einen entsprechenden Auftrag vergab der Marktrat ebenfalls, erneut gegen die Stimmen der drei UWG-Räte.

