04.12.2020

Elisenlebkuchen von der Musikkapelle

Beim Backen spielt die Musik: So sieht es normalerweise aus, wenn die Musikkapelle Gannertshofen für die Kartei der Not backt.

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Freunde der Blasmusik´s besten Nürnberger Elisenlebkuchen.

Das heutige Rezept stammt von einer ganzen Gruppe: Die Musikkapelle Gannertshofen ist bei unserer jährlichen Plätzchenaktion immer dabei und hat auch gemeinsam für die IZ-Plätzchen-Profis ein Rezept herausgesucht.

Zutaten: Sechs Eier, 180 Gramm brauner Zucker, zwei Esslöffel Honig, zwei Teelöffel Zimt, ein Teelöffel Lebkuchengewürz, eine Prise Salz, 250 Gramm gemahlene Mandeln (falls der Teig zu flüssig ist, etwa 50 Gramm mehr), 250 Gramm Haselnüsse, 100 Gramm Orangeat, 100 Gramm Zitronat, Oblaten. Für die Dekoration: 200 Gramm Kuvertüre, Mandelblättchen.

Zubereitung: Eier, Zucker und Honig schön schaumig schlagen. Die restlichen Teigzutaten untermischen. Tipp: Ganze Haselnüsse verwenden und diese mit dem Orangeat und Zitronat mahlen! Den Teig flach auf die Oblaten streichen. Mit einer Lebkuchenglocke werden die Lebkuchen schön gleichmäßig.

Auf das mit Backpapier ausgelegte Blech legen. Backen mit Ober- und Unterhitze bei 150˚C, circa 22 bis 25 Minuten. Nach dem Erkalten in Kuvertüre tauchen und mit Mandelblättchen verzieren. (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.