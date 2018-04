vor 43 Min.

Familienpaten im Unterallgäu: Ein Geschenk für beide Seiten

Karola Siebarth ist Familienpatin aus Leidenschaft. Warum sie dieses Ehrenamt auch anderen ans Herz legt.

Blau oder grün? Wenn Familienpatin Karola Siebarth einmal die Woche einen Nachmittag auf den Hof von Familie Mayer in Arlesried kommt, schaut sie zuerst auf die Schuhe der eineiigen Zwillinge: Johannes trägt immer die grünen Hausschuhe, Tobias die blauen. Das hilft ihr, die beiden auseinanderzuhalten. Familie Mayer – das sind Papa Erwin, Mama Evi, die knapp dreijährige Franziska und die eineinhalbjährigen Zwillinge. Mama Evi hat mindestens immer einen Arm zu wenig, vor allem dann, wenn ihre drei Kinder gleichzeitig mit ihr kuscheln wollen. Von allen anderen Arbeiten, die in einem Haus mit drei Kindern und auf dem Bio-Hof für Milchwirtschaft so anfallen, ganz zu schweigen.

„Für mich ist die Familienpatin eine sehr große Erleichterung und etwas ganz, ganz Wertvolles“, sagt Evi Mayer über die wöchentlichen Besuche von Siebarth. Diese hat selbst zwei Kinder, eine 16-jährige Tochter und einen 19-jährigen Sohn, arbeitet in der Verwaltung eines Pflegeheims und ist seit bald sieben Jahren ehrenamtlich als Familienpatin im Einsatz. Familie Mayer ist bereits ihr vierter Einsatzort. Damit gehört sie zu den Pionieren des Projekts „Unterallgäuer Familienpaten“, das 2010 von der KJF Kinder- und Jugendhilfe Memmingen-Unterallgäu ins Leben gerufen wurde, um Familien mit Kleinkindern zu unterstützen.

Die Sozialpädagogin Theresia Thoma von der Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) ist als Fachfrau für das Projekt zuständig, sie bildet neue Familienpaten aus, begleitet die Ehrenamtlichen wie auch die Familien während des Einsatzes, organisiert und leitet regelmäßige Austauschtreffen der Familienpatinnen und organisiert Fortbildungen. Aktuell ist sie auf der Suche nach neuen Frauen, die sich als Familienpatinnen ehrenamtlich und wohnortnah engagieren möchten. Sie sollten Freude haben am Umgang mit Kindern, offen sein für die Familien und wöchentlich zwei bis drei Stunden Zeit haben.

Wenn Karola Siebarth zu Familie Mayer kommt, ist es inzwischen festes Ritual, dass Evi Mayer mit ihrer Tochter den Wocheneinkauf erledigt. Diese Zeit allein mit der Mama genießt Franziska sehr. Siebarth packt währenddessen die Jungs in den Kinderwagen und geht mit ihnen spazieren.

Für die Krankenschwester war es zunächst nicht ganz einfach, ihre Kinder einer Fremden anzuvertrauen. Aber mit Siebarth lag die dreifache Mutter sofort auf einer Wellenlänge. An ihrer Familienpatin schätzt sie vor allem „diese Liebe und Herzlichkeit, dass ich bei Erziehungsfragen wertvolle Tipps bekomme, sie aber trotzdem nicht reinredet oder es aushält und nichts sagt, wenn ich es vielleicht nicht so mache, wie sie es machen würde. Das rechne ich ihr sehr hoch an. Dieses konstante Dasein jede Woche, ist wirklich eine Leistung.“

Diese Unterstützung zu bekommen, war unkompliziert. Über eine Freundin hatte Mayer von dem Projekt erfahren und ein paar Wochen nach der Geburt ihrer Zwillinge einfach selbst bei Theresia Thoma angerufen. Sie stimmt sich mit der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) des Unterallgäuer Landratsamtes ab, bei welcher Familie ein Bedarf für die Hilfe besteht.

In der Regel geht die Anfrage nach einer Familienpatin über die KoKi ein. Der Einsatz einer Familienpatin ist zeitlich beschränkt, meist endet er etwa nach einem Jahr oder dann, wenn für die Kinder der Kindergarten losgeht. Mayer und Siebarth mögen daran noch nicht denken. Aber Theresia Thoma bereitet bei jedem Einsatz auch den Abschied einer Familienpatin in der Familie langfristig mit vor, sodass auch das Ende der Unterstützung gelingt.

Bis dahin genießt Siebarth die Zeit mit den Zwillingen: „Ich bekomme wesentlich mehr zurück, als ich gebe. Ich genieße die Zeit mit den Kindern einfach wahnsinnig.“ Dieses Ehrenamt sei ein Geschenk, „das ich nirgends so finde“.

Familienpaten: Interessierte können sich bei Theresia Thoma telefonisch unter 0151/53708047 oder per E-Mail an thomat@kjf-memmingen.de für ein unverbindliches Vorgespräch melden. Voraussichtlich im Mai findet der Einführungskurs für neue Familienpaten statt.

Themen Folgen