Firebound starten den „Freaky Friday“

Der Illertisser Stadtjugendpfleger ist zufrieden mit der ersten Veranstaltung der Konzertreihe – will aber noch mehr Besucher ins Mehrgenerationenhaus locken

Von Florian Holley

Gute Musik kostenlos genießen: Dieses Konzept will das Illertisser Mehrgenerationenhaus mit der Konzertreihe „Freaky Friday“ umsetzen. Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger und sein Team laden dazu verschiedene Bands aus der Region ein. Den Auftakt hat am Freitag die Rock- und Pop-Coverband Firebound gesetzt.

Die Gruppe, bestehend aus Manuel Finck (Sologitarre), Fabian Ullmann (Drums), Mattias Müller (Bass) und Bettina Sedelmaier (Gitarre), bot der überschaubaren Zuhörerschaft eine große Auswahl an Coversongs – ob „Mamma Mia“ von Abba, „Price Tag“ von Jessie J oder „I Love Rock ‘n‘ Roll“ von Joan Jett. Heckenberger zeigte sich sehr zufrieden mit der Band. Um es den Künstlern möglichst bequem zu machen, hatte er keine Mühen gescheut: Es gab sogar einen Backstagebereich mit Sofas. „Wenn sich die Band wohlfühlt, wird die Show auch gut“, so seine Meinung.

Zur anwesenden Zielgruppe sagte der Stadtjugendpfleger: „Von Jung bis Alt ist etwas dabei, nur noch etwas mehr Leute könnten zukünftig kommen.“ Auch Bürgermeister Jürgen Eisen lauschte dem Konzert eine Zeit lang. Er steht hinter dem Projekt und möchte noch mehr Zuhörer ins Mehrgenerationenhaus bringen. Das freute Heckenberger: „Dass der Bürgermeister persönlich vorbeigeschaut hat, zeigt noch einmal, wie wichtig ihm das Projekt ist. Auch die Werbekampagne war der Hammer.“

Beim nächsten „Freaky Friday“ am Freitag, 19. Oktober, spielt die Palastrockband The Banksters. Eine Woche später, am 26. Oktober, tritt das Improvisationstheater Rezeptfrei auf, am 30. November die Indie-Folk-Rockband Silent Yard. Am 14. Dezember steigt eine Weihnachts-Rock-Party mit Mo’s Eisley. Darauf ist Heckenberger stolz: „Mo’s Eisley spielt eine Woche vorher in der Bellenberger Traube. Das ist keine kleine Band.“ Der vorerst letzte „Freaky Friday“ soll am 18. Januar 2019 stattfinden – mit der Alternativerockband Dirtpipe Princess.

