Fußweg soll Altenstadter Marktplatz und Kirche verbinden

Diese Fläche nahe der Neuen Mitte in Altenstadt soll attraktiver gestaltet werden. Geplant ist ein neuer Fußweg.

Rund eine halbe Million Euro wird der neue Weg kosten, der wichtige Punkte in Altenstadt fußläufig miteinander verbinden soll.

Von Armin Schmid

Altenstadt soll noch ein bisschen schöner werden. Dafür nimmt der Marktrat nun Flächen zwischen dem neuen Marktplatz und der Bahnhofstraße in Angriff.

Als weiterer Bestandteil der „Neuen Ortsmitte Altenstadt“ soll der Bereich zwischen dem katholischen Gemeindezentrum „Zum guten Hirten“ und der Senioreneinrichtung „Haus Elfriede“ gestalterisch aufgewertet werden. Kosten soll das ganz laut Schätzungen rund 565000 Euro. Im Mittelpunkt der Maßnahme steht dabei die Neugestaltung des Fußwegs vom neuen Marktplatz zur Pfarrkirche. Über den neuen Fußweg soll auch eine Anbindung des Bahnhofsbereichs an den Ortskern und den Marktplatz erfolgen. Die Fußwege sollen die Besucher durch einen neuen Grünraum leiten. Der Weg soll parallel zur Pfarrkirche verlaufen.

Für die Bewohner der Seniorenanlage ist Barrierefreiheit wichtig

Damit auch die Bewohner der Seniorenanlage den Weg nutzen können, soll er barrierefrei gestaltet werden, sodass der Kirchenvorplatz vom Haus Elfriede und von der Bahnhofsstraße problemlos erreichbar ist. Dazu muss laut Bürgermeister Wolfgang Höß ein Stichweg in Richtung Kirchenvorplatz eingeplant werden. „Der Weg muss absolut Rollator- und Rollstuhltauglich sein“, betonte er.

FWG-Marktrat Robert Heller gab zu Bedenken, dass auch die Treppe und Rampe am Pfarrheim eher eine Notlösung darstellten und nicht optimal gelungen seien und wohl auch nicht den Vorgaben entsprächen. Heller meinte, dass man dies in die Planungen mit einbeziehen sollte. Darüber hinaus sei die Planung sehr gut gelungen und biete eine gute Möglichkeit, den Marktplatz auch in Richtung Bahnhof optisch ansprechend abzurunden.

Damit das Befahren mit Rettungsfahrzeugen möglich wird, soll der neue Weg an der Kirche mit dem Fußweg in der Obstwiese verbunden werden. Poller sollen dafür sorgen, dass der Bereich nicht von anderen Fahrzeugen befahren wird. Für die Wegtrasse wird beiger Farbasphalt verwendet werden, der auch einen farblichen Bezug zur Neuen Mitte herstellen soll. Eine Baumreihe mit Stadtbirnen begleitet den Weg vom Marktplatz kommend und wird ein grünes Dach zwischen Pfarrheim und Senioreneinrichtung bilden. Sitzbänke sollen eine Möglichkeit zur kurzen Rast bieten. Der bestehende Freiraum soll zu einer großzügigen Wiesenfläche mit Obst-, Wildobst- und Nussbäumen umgestaltet werden.

Projekt wird wohl mit rund 80 Prozent gefördert

Gefördert wird das Projekt von der Förderinitiative „Flächenentsiegelung“ des bayerischen Städtebauförderprogramms. Sie beträgt 80 Prozent. Dementsprechend soll laut Bürgermeister eine Finanzhilfe in Höhe von rund 450000 Euro beantragt werden. Der Marktgemeinderat hat die Ausbaupläne einstimmig befürwortet.

