vor 19 Min.

Großer Andrang bei Typisierungsaktion: Die Babenhauser wollen helfen

Nachdem eines ihrer Mitglieder an Leukämie erkrankt ist, sucht die Theatergruppe Schmiere nach Stammzellenspendern.

Von Claudia Bader

In der Pestalozzistraße hörte man von Weitem flotte Blasmusikklänge. Sie stammten vom City-Fest, das zahlreiche Gäste auf den nahen Platz vor der alten Turnhalle lockte. Bevor es zum Fest ging, steuerten viele Menschen aber ein ganz anderes Ziel an.

In der Aula des Schulzentrums hatte die Babenhauser Theatergruppe Schmiere mit Unterstützung der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) eine Typisierungsaktion organisiert. Auch Ärzte und Helferinnen sowie Krankenschwestern stellten sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. Anlass für die Aktion der Theatergruppe ist die Erkrankung eines Mitglieds an Leukämie. Der Babenhauser Familienvater hat glücklicherweise bereits einen Spender gefunden. Mit dem Ziel, potenzielle Lebensretter für andere Betroffene zu finden, haben die Schmiere-Mitglieder ihr Vorhaben aber trotzdem verwirklicht. Und freuten sich über eine geradezu überwältigende Resonanz. Die Helfer an den Aufnahmestationen waren fast pausenlos beschäftigt. Bereits 90 Minuten nach Beginn der fünfstündigen Typisierungsaktion hatten sie 80 Frauen und Männer erfasst, die sich durch Abgabe von fünf Milliliter Blut als Stammzellenspender registrieren ließen.

Viele kommen auch aus den Nachbargemeinden

„Wir freuen uns, wenn wir damit Leben retten können“, erklären Doris und Andreas Hörmann aus Kettershausen. „Wenn ich nicht zu jung wäre, würde ich das auch tun“, sagt ihre 12-jährige Tochter Emilia. Der 41-jährige Andreas Spindler aus Babenhausen sagte: „Ich habe das schon lange vor und lasse mich jetzt aus aktuellem Anlass typisieren.“ Die 19-jährige Stefanie Nießer ist aus Oberroth gekommen, weil sie die Möglichkeit, anderen zu helfen, sehr gut findet. Für Karolina Straßer aus Winterrieden hat die Krebserkrankung ihres Vaters den Anstoß gegeben. Auch die erst 17-jährige Lara Haisch aus Winterrieden ist von der Typisierungsaktion in unmittelbarer Nähe begeistert und macht deshalb gerne mit. „Ich will einfach nur helfen“, sagt Johannes Käufler aus Osterberg. Der Oberschönegger Bürgermeister Günther Fuchs kommt mit einem Alter von 53 Jahren nicht mehr als Knochenmarkspender infrage. „Aber man kann die AKB Bayern auch mit einer finanziellen Spende unterstützen“, erklärt er.

