09.02.2021

"Haus zur Geschichte" in Babenhausen wird um ein Artefakt reicher

Für "Stadtgärtner" Alfons Müller ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen: Er überreichte die alten Protokollbücher des Babenhauser Obst- und Gartenbauvereins an den Historischen Verein.

Von Fritz Settele

Für "Stadtgärtner" Alfons Müller ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen: Er überreichte die alten Protokollbücher des Babenhauser Obst- und Gartenbauvereins an den Historischen Verein. Für dessen Vorsitzende Barbara Kreuzpointner ist das Werk ein Musterbeispiel dafür, welche historischen Artefakte im aktuell entstehenden "Haus zur Geschichte" in Babenhausen für die Nachwelt erhalten werden sollten. Der älteste Eintrag im ersten Band stammt aus dem Jahr 1898.

Alfons Müller übergab im Namen des Babenhauser Obst- und Gartenauvereins nicht nur die Protokollbücher, sondern auch eine Spende von 500 Euro. Bild: Fritz Settele

Die Einleitung des Protokollbuchs weist darauf hin, wie es zum Zusammenschluss der Bienenzucht und des Gartenbaus vor mehr als 100 Jahren gekommen ist. Die Personen, die diese Zeilen noch lesen können, werden immer weniger: Die handschriftlichen Protokolle wurden noch in der Deutschen Schrift, der sogenannten Kurrentschrift, verfasst - einer Vorläufervariante der Sütterlin-Schrift. Ab Mitte der 1910er-Jahre wurden die Protokolle durch Zeitungsartikel garniert.

Über ein Jahrhundert des Babenhauser Gartenbauvereins sind akkurat protokolliert

Interessant ist nicht nur, wie sich die Vereinsstruktur im Laufe der Zeit änderte, sondern auch, welche Wetterverhältnisse in den jeweiligen Jahren herrschten. Außerdem sind die abwechselnden Aktivitäten detailliert aufgelistet, die Kassenstände und Mitgliederzahlen dokumentiert und die Vorstandsmitglieder namentlich erwähnt. Am Ende eines jeden Protokolls steht der Wunsch, dass auf alle Mitglieder ein schönes Gartenjahr mit möglichst reichem Ertrag warten möge.

Eine besondere Rarität ist das "Anteilscheinverzeichnis für den Musterobstgarten des Vereins" aus dem Jahr 1919. Allein das von Anton Hoermann entworfene Deckblatt sucht seinesgleichen. Anschließend sind alle Anteilszeichner mit Berufsbezeichnungen festgestellt. Ob Kriegsinvalide, Postbote, Pensionär oder Privatier, ob Kaufmann, Viehhändler, Ökonom oder Gasthofbesitzer - alle sind namentlich und mit dem jeweiligen Betrag aufgeführt. Wobei das Fürstliche Haus mit 2000 Mark den höchsten Anteil hatte. Die Masse stiftete zwischen 50 und 100 Mark. Das Aus für den Vereinsmustergarten kam bereits 1927, als das Areal bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf Antrag der Marktgemeinde zur "Erbauung eines neuen Landwirtschaftsschulgebäudes" verkauft wurde.

Das erste handschriftliche Protokoll stammt vom 6. März 1898. Bild: Fritz Settele

Seit Anfang der 1960er-Jahre sind die handschriftlichen Protokolle auch für all diejenigen zu lesen, die nicht mehr die Deutsche Schrift erlernt haben. Vielleicht wäre es eine Aufgabe, die älteren Protokolle in das heutige Schriftbild zu übertragen? Ein Highlight ist die Fotoreihe, die anlässlich der 750-Jahr-Feier Babenhausens entstand, an welcher der Obst- und Gartenbauverein mit einer "Lokomotive" samt Gesellschaftswagen vertreten war.

Was passiert im digitalen Zeitalter mit den Protokollen des Babenhauser Gartenbauvereins?

Ein Grund, weshalb Alfons Müller nun froh ist, dass der Historische Verein die Protokollbücher zukünftig aufbewahrt: Er musste seinem Vorgänger Hans Stölzle versprechen, diese nicht einfach aus der Hand zu geben. Außerdem ist sich Müller nicht sicher, was mit diesen Bänden im digitalen Zeitalter geschieht. Und angesichts der Tatsache, dass immer weniger Leute einen Obst- und Gemüsegarten anlegen, stellt sich ihm auch die Frage, wie lange noch seitens der Bevölkerung Interesse an einem Obst- und Gartenbauverein bestehen wird. Wie berichtet, will Müller das Vorsitzendenamt des Babenhauser Obst- und Gartenbauvereins nach mehr als vier Jahrzehnten in jüngere Hände legen.

Für die Vorsitzende des Historischen Vereins, Barbara Kreuzpointner, stellen die Protokollbücher einen von vielen Gründen für die Errichtung des "Hauses zur Geschichte" dar. In diesem Fall könne man den Nachfolgegenerationen die Gartenbaugeschichte im Fuggermarkt anhand von Schriftstücken vermitteln. Außerdem freut sie sich darüber, dass ihr Alfons Müller im Namen des Gartenbauvereins eine Spende in Höhe von 500 Euro als eine Art Aufbewahrungsgebühr überreichte. Diese solle dazu beitragen, so Kreuzpointner, dass mit dem Innenausbau des ehemaligen Meisingerhauses - des künftigen "Hauses zur Geschichte" in Babenhausen - möglichst bald begonnen werden kann.

