vor 34 Min.

Hunderte Menschen wollen Marcel unterstützen

Der 15-jährige Marcel Schrapp aus Vöhringen hat das Angelman-Syndrom. Nun bekommt er ein eigenes Therapiefahrrad. Von der großen Resonanz auf ihre Benefiz-Aktion sind die Veranstalter überwältigt.

Von Madeleine Schuster und Roland Furthmair

Beate Studer ist noch immer überwältigt: von den Reaktionen, den vielen Teilnehmern, den Spenden. Erst einen Tag nach der Benefiz-Veranstaltung habe sie so richtig realisieren können, was am Montag in Bellenberg passiert ist. Die Resonanz auf die von der Bellenberger Narrenzunft „Lacha Dreggler“ veranstaltete Ostereiersuche sei „unfassbar“ gewesen. Knapp 450 Gäste hätten den Weg auf das Gelände des Landschafts- und Gartenbauunternehmens Fischer gefunden – verbunden mit einem Ziel: dem 15-jährigen Marcel Schrapp einen Wunsch zu erfüllen.

Um dem am Angelman-Syndrom erkrankten Jugendlichen ein Therapiefahrrad zu kaufen, hatte die Narrenzunft ihre jährlich stattfindende Ostereiersuche dem guten Zweck gewidmet. Mehr als 200 Kinder hätten in diesem Jahr daran teilgenommen – ein Rekord. „Es ist einfach der Wahnsinn“, sagt Zunftmeisterin Studer, die am Telefon ergriffen und glücklich zugleich wirkt. Eine genaue Summe, wie viel Geld am Montag zusammengekommen ist, könne sie noch nicht nennen. „Aber allein in unserer Spendenkasse waren rund 2500 Euro“.

Geld, das nun nicht nur Marcel, sondern auch anderen Angelman-Kindern zugutekommen soll. Denn nicht nur der 15-jährige Vöhringer kann sich über ein speziell auf ihn zugeschnittenes Fahrrad freuen. Mit Unterstützung des Illertisser Sanitätshauses Schnitzlein könne der Verein ein zweites, gebrauchtes Rad kaufen – und damit einem weiteren Kind eine Freude bereiten.

Die Begeisterung bei Marcel jedenfalls sei am Montag riesig gewesen. „Er war nervös und voller Freude“, erzählt Studer. Der Jugendliche mit dem seltenen Gendefekt habe während der Veranstaltung im Mittelpunkt gestanden. „Viele wollten Marcel kennenlernen.“ Die Zunftmeisterin freut das besonders: Denn ein Ziel der Narrenzunft war es auch, auf das Angelman-Syndrom aufmerksam zu machen, das im Schnitt bei einem von 30000 Neugeborenen auftritt. An einem Infotisch konnten sich Interessierte informieren. Gute Gespräche seien zustande gekommen. Auch zwei andere Kinder mit Angelman-Syndrom waren vor Ort. „Bei vielen Gästen liefen die Tränen“, sagt Studer, die hofft, mit der Aktion möglichst viele Menschen zum Nachdenken gebracht zu haben: „Wenn wir das geschafft haben, dann hat sich das alles schon gelohnt.“

Neben der großen Resonanz auf ihre Charity-Aktion haben die Vöhringerin und ihre Gruppe eines bereits erreicht: Auch in Senden will man nun helfen. Am 28. April plant der Gartenmarkt Dehner ein Frühlingsfest mit Tombola. Die Erlöse sollen ebenfalls Kindern mit Angelman-Syndrom zugutekommen.