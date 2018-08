28.08.2018

„Jazz and more“ im Memminger Kaminwerk

„Jazz and more“ lautet das Motto am Samstag.

Mit dem Konzert startet die Saison 2018/2019

Das Memminger Kulturzentrum Kaminwerk startet am Samstag, 1. September, in seine 14. Saison. Zu Gast ist dabei bereits zum fünften Mal die Landesakademie Ochsenhausen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Seit mehr als 25 Jahre bietet die Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg Fort- und Weiterbildungen an. Der Kurs „Jazz and more“ endet in diesem Jahr im Kaminwerk.

Die Musiker haben zuvor konzertreife Bigband-Repertoires erarbeitet. Zudem haben sie mehr über Satzspiel, Artikulation und Phrasierung im Swing, Jazz und Latin-Bereich, die Grundlagen der Improvisation, Gehörbildung sowie die Geschichte des Jazz erfahren. Alles was die jungen Talente im Kurs gelernt haben, wird auf die Bühne gebracht.

Näheres zu den Veranstaltungen der Saison 2018/2019 im Kaminwerk ist unter www.kaminwerk.de zu erfahren. (az)

