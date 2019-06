vor 51 Min.

Joy of Voice sucht Sänger für gemeinsamen Auftritt in Altenstadt

Bald findet die erste Probe in Altenstadt statt. Im Rahmen des Iller-Musik-Festivals stehen die Hobbysänger dann mit Joy of Voice auf der Bühne.

Von Zita Schmid

Am 6. Juli tritt das Show-Ensemble „Joy of Voice“ bei der Iller-Music(al)-Night in Altenstadt auf. Das Vorprogramm wollen Solisten und Sänger des Ensembles gemeinsam mit einem Projektchor gestalten. Für diesen Projektchor werden Teilnehmer gesucht.

Sangesfreudige Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Sängergruppen und auch Chöre aus Altenstadt und Umgebung können bei dieser Aktion, die unter dem Motto „We are the world, wie are the children“ steht, mitmachen. Zwei Mal soll dafür geprobt werden. Die Termine sind Samstag, 29. Juni um 18 Uhr und am Montag, 1. Juli um 20 Uhr, jeweils in der Winkle Kantine, Fabrikstraße 7, in Altenstadt. Da an diesen beiden Terminen unterschiedliche Songs erarbeitet werden, besteht auch die Möglichkeit, an nur einem Probenabend teilzunehmen. Anmeldungen und Fragen zu dem Projektchor unter der E-Mail-Adresse maier-aitrach@t-online.de oder unter Telefon 07565/5154. Infos über Joy of Voice gibt es bei Facebook und unter www.joyofvoice.de.

Nach dem Vorprogramm verspricht Joy of Voice eine „zauberhafte“ Show mit großen Musicalhits, bei der gesungen, getanzt und gespielt wird. Los geht es am Samstag, 6. Juli, um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Bei gutem Wetter tritt Joy of Voice auf dem Marktplatz auf, bei Regen in der TSV Halle.

Karten für die Show am Samstag, 6. Juli, gibt es im Rathaus Altenstadt, Telefon 08337/7210 und bei Schreibwaren Zanker, Telefon 08337/752623.

