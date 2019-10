vor 24 Min.

Jubiläum in Vöhringen: SPD als Säule der Demokratie

Der Ortsverein Vöhringen feiert sein 100. Gründungsfest. Zahlreiche Gratulanten kommen. Sie sprechen über damals und heute.

Von Ursula Katharina Balken

Der Vöhringer SPD-Ortsverein und seine Mitglieder sind fest im kommunalen Leben der Stadt fest verwurzelt. Erkennbar war das an der großen Zahl der Gratulanten, die sich im Saal des Evangelischen Gemeindehauses eingefunden hatten, wo der Ortsverein sein 100-jähriges Bestehen feierte. Ehrengast war Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner. Er mahnte, sich der großen Vergangenheit der SPD in Deutschland bewusst zu sein, die das Frauenwahlrecht und den Acht-Stunden-Arbeitstag durchgesetzt und mit Friedrich Ebert den ersten Reichspräsidenten gestellt hatte.

Gönner blickte 90 Jahre zurück als es den Schwarzen Freitag in New York gab und die Welt durch den Börsencrash aus den Fugen geriet. Es brachen in Deutschland unruhige Zeiten an. „In solchen Situationen, gibt es dann immer die Leute, die genau wissen wie’s geht“, sagte Gönner. Damals wurden dann Stimmen laut, den Versailler Vertrag zu zerreißen, um die verlorene Ehre des Landes wieder herstellen. Und es habe genügend Menschen gegeben, die diesen Parolen gefolgt sind. Deshalb heiße es jetzt, auf der Hut zu sein, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. In der bürgerlichen Gesellschaft, so Gönner, habe man die SPD nicht sonderlich gemocht. Deshalb blieben Vereine und Organisationen den Sozialdemokraten verschlossen. Dafür entstanden aber auf dem Gebiet von Freizeit, Kultur und Sport Einrichtungen, die der Sozialdemokratie nahe standen, die heute auf eine lange Tradition zurückblicken können. Auf die heutige Arbeitswelt bezogen sagte Gönner, sie werde sich verändern. Nicht verändern dürfe sich jedoch die soziale Sicherheit, denn die garantiere einen starken Staat.

100 Jahre SPD in Vöhringen

Eröffnet hatte die Feier Ortsvorsitzender Volker Barth. Er nannte die SPD eine Stütze der Demokratie. Auch in der Zeit des NS-Regimes habe es in Vöhringen Sozialdemokraten gegeben, die sich offen gegen die Diktatur gestellt hätten. Angst schürenden Parteien von heute und antidemokratische Tendenzen dürfe kein Raum gegeben werden: „Dem müssen wir gemeinsam entgegen wirken.“ Bundestagsabgeordneter und SPD-Kreisvorsitzender Karl-Heinz Brunner sprach von rechten Rattenfängern. Deshalb sein Appell für die Zukunft, „wir müssen zusammenstehen.“

CSU-Kreisvorsitzender Landrat Thorsten Freudenberger sagte: „Wir alle leben in Demokratie und Freiheit. Aber so selbstverständlich ist dies nicht.“ Sorge bereitet Freudenberger die Art, „wie wir miteinander umgehen und wie die Wortwahl immer unwürdiger wird.“ Mit den Worten, die SPD sei aus dem städtischen Leben nicht wegzudenken sei, gratulierte Bürgermeister Karl Janson zum runden Geburtstag des SPD-Ortsvereins. Die Partei habe sehr früh in der Stadt Fuß gefasst. Ihre Vertreter seien immer ehrenamtlich für das Gemeinwohl der Bürger engagiert gewesen. Die Partei stehe für Solidarität, für Zusammenhalt. Für den CSU-Ortsverband gratulierte Vorsitzender Markus Prestele, für die Freien Wähler ihr neuer Vorsitzender Stefan Peters. Prestele lobte das gute Miteinander im Stadtrat.

