06:45 Uhr

Baugebiet Seefeld: Das hat die Bürgerumfrage in Kellmünz ergeben

Plus In Kellmünz hat eine Bürgerumfrage zum Thema Baugebiet Seefeld stattgefunden. Die Meinungen zur Zukunft des Areals gehen auseinander.

Von Armin Schmid

Wie es mit der Planung für das Kellmünzer Baugebiet Seefeld weitergeht, ist nach wie vor unklar. Schon seit Jahren beschäftigt sich der Marktgemeinderat mit Konzepten für den Bereich südlich des Badesees. Im Prinzip geht es um ein rund 24.000 Quadratmeter großes Areal, das direkt an den See grenzt und zwischen der Bahnlinie Ulm-Kempten im Osten und der Iller im Westen liegt. Es teilt sich in zwei Bereiche auf, darunter eine rund 6000 Quadratmeter große private Fläche, ein ehemaliges Kieswerk. Im Besitz der Marktgemeinde befinden sich circa 18.000 Quadratmeter. Nun konnten die Bürger ihre Meinungen kundtun.

