Der Weg für Mehrfamilienhäuser auf der Römerhöhe ist frei

Plus Lange wurde in Kellmünz um Geschosswohnungsbau gerungen. Jetzt gibt es eine Lösung für das neue Baugebiet Römerhöhe.

Im Hinblick auf den geplanten Geschosswohnungsbau im neuen Baugebiet Römerhöhe bahnt sich eine Lösung an. Im Jahr 2019 hat der Marktgemeinderat den Bebauungsplan Römerhöhe ins Leben gerufen. Ein größerer Teil der Grundstücke ist mittlerweile bereits gebaut. Mit Blick auf den Planbereich des Geschosswohnungsbaus war trotz mehrerer Beratungsrunden bislang keine bauliche Lösung in Sicht. Das Problem war, dass die Festlegungen im Bebauungsplan eine wirtschaftliche Bebauung aus Sicht der Investoren nicht zugelassen haben. Die soll sich mit der Änderung des Bebauungsplans nun ändern.