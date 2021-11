Kellmünz

16:50 Uhr

In die Bahnhofsgaststätte Kellmünz soll wieder Leben einkehren

Die Bahnhofsgaststätte in Kellmünz soll wieder eröffnet und samt dem umliegenden Areal einem intensiven Umbau unterzogen werden. Geklärt werden muss noch die unzureichende Stellplatzsituation.

Plus Die seit längerer Zeit geschlossene Gastwirtschaft soll wieder öffnen. Und es ist noch mehr geplant für das Gebäude.

Von Armin Schmid

In die Kellmünzer Bahnhofsgaststätte soll wieder Leben einkehren. Während der letzten Sitzung hat sich der Kellmünzer Marktgemeinderat mit dem Bauantrag zum Umbau der Gaststätte beschäftigt. Das Betreiberkonzept sieht die Wiedereröffnung der seit längerer Zeit bereits geschlossenen Gastwirtschaft vor und auch Erweiterungsbauten, die südlich am Gebäude und in die Nebengebäude integriert werden sollen.

