Kellmünzer Musikkapelle verbreitet weihnachtliche Stimmung

Die Kapelle tritt dabei erstmals mit dem Chor Horizont aus Dettingen auf. Bei dem Konzert rückten sie die christliche Botschaft von Weihnachten in den Mittelpunkt.

Von Zita Schmid

Bei ergreifenden Melodien und besinnlichen Texten konnten sich die Besucher des Adventskonzert des Kellmünzer Musikvereins zusammen mit dem Chor „Horizont“ aus Dettingen auf Weihnachten einstimmen. Für die beiden Ensembles, die zum ersten Mal gemeinsam auftraten, wurde der Abend ein ausgezeichneter musikalischer Erfolg, was der langanhaltende Applaus des Publikums deutlich machte.

Mit einen gefühlvollen angestimmten „Fly with me“ eröffnete der Musikverein unter der Leitung von Erwin Bachhofer das abendliche Konzert, das laut dem Moderator Andreas Gschwind eines sollte: Abstand vom Alltag bringen, um sich in Ruhe auf das Wesentliche von Weihnachten besinnen zu können. In den Liedern rückte dann auch Christi Geburt in den Mittelpunkt. Mit Stücken, getragen von Glauben und Vertrauen, sang der Chor unter der Leitung von Petra Maier in Stücken wie „Sternkind“ und „Mitten unter uns“ von einem „Kind der Hoffnung“ und einem „hellen Schein in der Dunkelheit“.

Weltweit bekannt ist das „Halleluja“ von Leonard Cohen. Mit einer eigenen Weihnachtsfassung des Kirchbergers Raimund Danner wurde es zum „Ein Stern steht über Bethlehem“ und zu einem besonderen Moment dieses Abends. Unter dem Titel „Bethlehem“ hat der Allgäuer Komponist Kurt Gäble eine musikalische Weihnachtsgeschichte zusammengestellt. Der dreiteilige Satz enthält die Lieder „Stern über Bethlehem“, „Kleine Stadt Bethlehem“ und „In der Nacht von Bethlehem“. In einer gemeinsamen musikalischen Meisterleistung von Chor und Orchester wurde im Kellmünzer Kirchenrund das kleine, unscheinbare Dorf Bethlehem zur Stätte des göttlichen Wunders. Und die Faszination hielt weiterhin an. Unter dem Motto „Weihnachten in den Bergen“ verzauberten Sänger und Musiker die Besucher mit traditionellem Liedgut wie „Es wird scho glei dumpa“, „Leise rieselt der Schnee“ oder auch „Still still still, weil´s Kindlein schlafen will“.

Mit einem fröhlichem „Feliz Navidad“ und weiteren Zugaben endete der Abend. Für den Kellmünzer Musikverein und den Dettinger Chor Horizont war das auch das Ende eines durchaus spannenden Projekts, wie Geschwind verriet. Denn bereits seit Jahren hätten sie einen gemeinsamen Auftritt ins Auge gefasst. Diese Herausforderung haben sie mit dem Adventskonzert nun bravourös gemeistert.

