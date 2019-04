07:00 Uhr

Kellmünzer Schützen haben ihr Gebäude abbezahlt

Mitgliedern des Kellmünzer Vereins gehört nun ihr eigenes Haus. Was es damit auf sich hat.

Das Kellmünzer Schützenheim gehört nun komplett dem örtlichen Schützenverein. Zehn Jahre hat es gedauert, bis die Vereinsmitglieder alle finanziellen Belastungen meistern konnten.

Gebaut wurde das Schützenheim in den Jahren 2009 bis 2011. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 400000 Euro. Die Vereinsmitglieder hatten damals 8000 Helferstunden in den Bau eingebracht. Hinzukamen 126000 Euro, die aus der Vereinskasse geschultert werden mussten. Neben Fördermitteln musste laut Vorsitzendem Florian Zoller zudem ein Darlehen in Höhe von 25000 Euro aufgenommen und auch das Grundstück abbezahlt werden. An der Finanzierung war auch die Bevölkerung beteiligt: Vom Verein wurden insgesamt 98 Bausteine im Gegenwert von knapp 25000 Euro ausgegeben und über die Jahre zinslos wieder an die betreffenden Mitbürger zurückbezahlt. Die letzten Bausteine wurden nun während der Mitgliederversammlung im Schützenheim zurückerstattet.

Schützenheim Kellmünz: Auch die Bürger konnten sich beteiligen

Damit ist das Schützenheim schuldenfrei und gehört voll und ganz dem Verein. Florian Zoller dankte in diesem Zusammenhang vor allem seinem Vorgänger Norbert Zucktriegel, der maßgeblich daran mitgearbeitet hat, dass der Schuldenberg so schnell abbezahlt werden konnte. Parallel konnte sogar weiter investiert werden. Ein Anbau am Schützenheim ist entstanden, ein Schneeräumtraktor wurde angeschafft und Geld wurde in neue Vereinswaffen investiert.

Erfreulich entwickle sich auch die Mitgliederstatistik, hieß es. Derzeit zählt der Verein 173 Mitglieder. Darunter sind 33 Mitglieder, die unter 18 Jahre alt sind. Mit acht Mitgliedern sind laut Jugendleiterin Marion Zoller auch die Nachwuchsschützen konstant stark vertreten.

Kellmünzer Fahnenweihe war ein Highlight

Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Fahnenweihe. Die Vereinsfahne wurde umfassend restauriert und wieder ihrer Bestimmung übergeben.

Für langjährige Mitgliedschaft bei den Kellmünzer Schützen wurden Werner Fingerle (40 Jahre) sowie Manuela Konrad, Alexandra Hörmann und Theresia Schupp (25 Jahre Treue zum Verein) mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet.

