Seit 30 Jahren packen die Tafertshofer gemeinsam für ihren Spielplatz an

Plus Von Anfang an haben sich Freiwillige um den Spielplatz im Kettershauser Ortsteil gekümmert. Nun gibt es ein neues Spielgerät, um den Kindern etwas zu bieten.

An den bunten Griffen nach oben klettern, über die Wackelbrücke balancieren oder an der Stange turnen: Das neueste Gerät auf dem Tafertshofer Spielplatz bietet Kindern viele Möglichkeiten zum Spaß haben und Austoben. Vor Kurzem haben Bürgerinnen und Bürger des Kettershauser Ortsteils es errichtet. Dieses ehrenamtliche Engagement ist kennzeichnend für den kleinen Ort.