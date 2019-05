vor 34 Min.

Kinderbetreuung stößt im Unterallgäu an Grenzen

Vor allem in größeren Gemeinden und Städten im Landkreis steigt der Bedarf an Plätzen.

Der Trend setzt sich fort: Auch in diesem Jahr besuchen wieder mehr Mädchen und Buben die Unterallgäuer Krippen und Kindergärten. Um dem steigenden Bedarf zu begegnen, bauen viele Gemeinden im Landkreis ihre Kinderbetreuung aus und schaffen so zusätzliche Plätze. Darüber informierte Saskia Nitsche unlängst den Jugendhilfeausschuss des Kreistags.

Nitsche ist beim Unterallgäuer Kreisjugendamt für die Jugendhilfeplanung zuständig. In der Sitzung präsentierte sie Erhebungen zur Kinderbetreuung. „Die 93 Kindertageseinrichtungen im Unterallgäu sind zu 85 Prozent ausgelastet“, sagte sie. Dass 15 Prozent der Plätze frei seien, bedeute allerdings nicht, dass das Angebot ausreichend sei. Denn zum einen komme es immer auf den örtlichen Bedarf an, der je nach Gemeinde unterschiedlich sein kann, zum anderen auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern. Dabei müssten Fragen berücksichtigt werden wie: Welche Öffnungszeiten braucht die Familie? Wo arbeiten die Eltern und kann ein Platz auf dem Arbeitsweg angeboten werden? Ist die Entfernung zumutbar?

Die Analysen hätten gezeigt, dass vor allem in den Städten und größeren Gemeinden im Unterallgäu Handlungsbedarf bestehe, so Nitsche. „Viele Einrichtungen sind voll.“ In einigen Kommunen seien zusätzliche Plätze notwendig, um künftig der Nachfrage gerecht zu werden. Das Kreisjugendamt stehe diesbezüglich in Kontakt mit den Städten und Gemeinden. So gut wie alle betroffenen Kommunen seien bereits dabei, ihre Kinderbetreuung auszubauen oder Pläne zu fassen. In vielen Orten gebe es auch Übergangslösungen für die Zeit, bis die neuen Einrichtungen fertig seien – ein Beispiel ist Babenhausen, wo ab September Provisorien genutzt werden (mehr dazu lesen Sie hier: Kinderbetreuung: Babenhauser Marktrat beschließt Provisorium ) . Zudem habe das Amt die Kommunen darauf hingewiesen, einen möglichen zusätzlichen Bedarf bei Neubaugebieten und Bauvorhaben zu beachten.

Rund ein Viertel der Unterallgäuer Kinder unter drei Jahre werden laut Nitsche in einer Krippe betreut, drei Prozent sind bei einer Tagesmutter. 97 Prozent der über dreijährigen Mädchen und Buben besuchten den Kindergarten. Alle Kinder ab einem Jahr haben laut der Jugendhilfeplanerin einen rechtlichen Anspruch auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege.

Die Jugendhilfeplanung ermittle, welche Angebote es gebe, welcher Bedarf künftig bestehe und was getan werden müsse, erläuterte Amtsleiterin Christine Keller. Einerseits nehme man die Kinderbetreuung unter die Lupe, andererseits die Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung im Landkreis. Der Kindertagesbetreuung habe sich das Jugendamt als erstes gewidmet, da sich abgezeichnet habe, „dass sich die Situation im Unterallgäu verschärft“. Als nächstes seien die Jugendarbeit und die Hilfen zur Erziehung an der Reihe. Es sei eine sogenannte Sozialraumanalyse geplant, die auch für diese Bereiche konkrete Empfehlungen liefern solle. (az)

