Kultur, Karten, Kast: Babenhauserin Emmi Kast erhält die Bürgermedaille

Das Foto zeigt Emmi Kast an ihrem „analogen“ Reservierungs- und Kartenkasten.

Emmi Kast verkauft seit rund 30 Jahren in Babenhausen Tickets für kulturelle Veranstaltungen. Und nicht nur das. Nun wird sie mit der Bürgermedaille des Marktes ausgezeichnet.

Von Fritz Settele

Der Liebe wegen ist die aus dem Altmühltal stammende Emmi Kast vor rund 40 Jahren in den Fuggermarkt gekommen. Ihr Mann, gebürtiger Babenhauser, trat nämlich in seinem Heimatort seine erste Dienststelle als Lehrer an. Das sollte sich als Glücksfall für die Kulturszene und den Katholischen Frauenbund im Markt erweisen.

Entscheidend war das Jahr 1983 gewesen, als die beiden Tanten ihres Mannes bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kamen. Das Textilgeschäft im Bereich „Auf der Wies“ – im Volksmund „bei d’r Kaschta Vev“ genannt – stand vor dem Aus. Nach kurzer Überlegung entschloss sich Emmi Kast, den Traditionsladen weiterzuführen. Darin lag quasi die Wurzel ihres ehrenamtlichen Engagements.

Zehntausende Karten gingen über die Ladentheke

Als nämlich vor rund 30 Jahren eine Anlaufstation für den Kartenverkauf für die kulturellen Veranstaltungen in Babenhausen gesucht wurde, gelang es der „Theatergräfin“ Olga-Luise zu Dohna Schlodien, Emmi Kast für diese Aufgabe zu gewinnen. Seitdem gab es kaum eine Veranstaltung im Fuggermarkt, bei der nicht Karten über ihre Ladentheke gereicht wurden, egal ob vor Konzerten, Theateraufführungen oder Lesungen, ob für die Theatergruppe Schmiere, den Theaterverein oder die Schwabenbühne, für den Lions-Club oder vor den legendären TSV-Bällen. Dabei kennt Emmi Kast die Wünsche ihrer Stammkunden, trägt sie manuell in Saalpläne ein und reserviert entsprechende Tickets. Das erfolgt, mit Ausnahme der vergangenen Schmiere-Aufführungen, „alles analog“. Zehntausende Karten gingen durch die Hände der 63-Jährigen, sie füllte etliche Pläne aus. Besonders groß ist der Aufwand während der Babenhauser Kulturtage. Doch damit nicht genug: Seit 30 Jahren betreut Emmi Kast auch die Abendkasse im Theater am Espach, die meist eine Stunde vor Aufführungsbeginn öffnet.

Nur konsequent ist es da, dass die Babenhauserin auch dem kommunalen Arbeitskreis „Kultur, Bildung und Soziales“ seit dessen Gründung vor rund 15 Jahren angehört. Dieser wählt Stücke und Künstler aus, koordiniert Termine und steckt so den Rahmen des Kulturprogramms im Ort.

Daneben zeigt Kast im Katholischen Frauenbund Flagge. Sie verwaltete rund 20 Jahre lang die Vereinsfinanzen und entschied mit, wem die jährlichen Zuwendungen zufließen, die aus Aktionen hervorgehen. Derzeit kann beispielsweise ein Backbuch erworben werden, das Rezepte heimischer Hobby-Bäckerinnen enthält. Diese wurden meist im Rahmen des früheren City-Festes erprobt, wobei Emmi Kast auch ehrenamtlich mitarbeitete. Zudem betreute sie zusammen mit anderen über Jahre hinweg den Flohmarkt, dessen Erlös kirchlichen Aufgaben zugutekam. Das Geschäft Textil-Kast ist somit praktisch auch die „Geschäftsstelle des Frauenbunds“. Mitgliedsformulare oder Karten für Busfahrten: Bei Emmi Kast wird jeder fündig.

Als Leiterin eines Traditionsladens engagiert sie sich auch für die Geschäftswelt im Fuggermarkt. So gehörte sie einige Jahre lang dem Vorstand des Babenhauser Gewerbevereins an, Vorläufer der heutigen Gewerberegion. Auch Aktionen von „Prima im Fuggermarkt“ unterstützte sie.

Bürgermeister Otto Göppel bezeichnet Kast als „große Theaterfreundin, die seit Jahrzehnten sowohl den Kartenvorverkauf, als auch die Abendkasse für den Markt Babenhausen unentgeltlich übernimmt und gleichzeitig Ansprechpartnerin für Theaterabonnenten ist“. Dafür erhält sie die Bürgermedaille des Marktes.

