16.07.2018

Markt braucht Hilfe von außen

Auswärtiger Dienstleiter wird wegen dünner Personaldecke angeheuert

Von Claudia Bader

Aufgrund der außergewöhnlichen Häufung von Erschließungsabrechnungen und Gebührenkalkulationen in diesem Jahr vergibt der Markt Buch die Berechnungen der Gebühren für die Entwässerungseinrichtung im Rothtal der Jahre 2019 bis 2022 an ein externes Büro. Den entsprechenden Beschluss fasste der Marktrat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Mit dem derzeitigen Personalstand könnten die zum 1. Januar 2019 fälligen Kalkulationen nicht bewältigt werden, zumal im Oktober auch die Landtagswahlen anstehen und sich Personalfortbildungen häuften, erklärte Bürgermeister Roland Biesenberger. Nach Auswertung der vier vorliegenden Angebote habe die Verwaltung den Auftrag an ein fachkundiges Büro vergeben. Dieses biete die über vier Jahre reichende Gebührenkalkulation zum Preis von 7782,60 Euro an.

Ebenfalls geschlossen stimmte der Marktrat dem Beitritt zum neuen Gruppenversicherungsvertrag zwischen dem Bayerischen Gemeindetag und der ÖRAG Rechtsschutzversicherung zu. Der vom Bayeri-schen Gemeindetag im Jahr 2008 abgeschlossene Versicherungsvertrag laufe noch bis zum 31. Dezember 2018, informierte Bürgermeister Biesenberger. Da der Gemeindetag gemäß seiner Verbandssatzung seinen Mitgliedern einen Rechtsschutz anbieten müsse, wurde ein neuer Gruppenvertrag entwickelt und europaweit ausgeschrieben. Dadurch konnte eine Absenkung der Beiträge um rund zehn Prozent erreicht werden.

Der neue Gruppenversicherungsvertrag, mit einer Mindestlaufzeit von drei Jahren, umfasse sämtliche Bereiche der kommunalen Rechtsschutzversicherung sowie den Spezialstraf- und Verkehrsrechtsschutz. Laut Biesenberger erstrecke sich der Versicherungsrechtsschutz sowohl auf Bürgermeister und Gemeinderäte als auch auf die Bediensteten und sonstigen Mitarbeiter sowie die für den Markt und die VG Buch ehrenamtlich tätigen Personen.

Bei einer Selbstbeteiligung der Gemeinde von 250 Euro belaufe sich die Höhe der kommunalen Rechts-schutzversicherung auf 1,03 Euro pro Einwohner. Die jährliche Prämie betrage rund 4000 Euro.

