Mehr Platz für Busse in Kellmünz

Der Platz beim Bahnhof in Kellmünz soll neu gestaltet werden. Unter anderem soll dort an den gegenüberliegenden Parkplätzen eine Buswendeschleife (Durchmesser rund 22 Meter) entstehen.

Eine neue Wendeschleife soll die Engstelle am Bahnhof für große Fahrzeuge beseitigen. Und das ist längst nicht die einzige Neuerung, die auf dieser Fläche ansteht.

Von Zita Schmid

Im September vergangenen Jahres ist der Punkt „Buswendemöglichkeit am Bahnhof“ vertagt worden, da sich das Kellmünzer Ratsgremium damals nicht auf eine Basis für eine Buswendeschleife samt Park- & Ride-Parkplatz einigen konnte (wir berichteten). Bei der jüngsten Marktratssitzung entschieden sich die Räte nun für eine Ausführung des Vorhabens nach Variante zwei. Der Beschluss fiel während der öffentlichen Sitzung ohne wesentliche Diskussion zu den insgesamt vier Planungsvarianten.

Mehr Wendefläche für die großen Fahrzeuge

Zum Hintergrund: Wegen eines Wohnbauprojekts fällt die Wendemöglichkeit für Linienbusse im Kellmünzer Bahnhofsbereich bei den ehemaligen Sauter-Hallen weg. Eine Ersatzlösung musste nun eben gesucht werden. Dieser Wendebereich war laut Bürgermeister Michael Obst früher Bahngelände und wurde später vom Markt Kellmünz erworben. Durch den Verkauf an die Badeca Bau GmbH steht die Fläche mittelfristig allerdings nicht mehr zur Verfügung.

Jetzt gibt es aber eine Variante, wie für Linienbusse am Bahnhof wieder mehr Platz geschaffen werden kann. Wie der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion informierte, gebe es einige Argumente, die für die nun abgesegnete Buswendeschleife sprechen.

Kellmünzer Bahnhofsareal: Gehweg soll breiter werden

Zum einen soll der Gehweg an der Nordseite breiter gemacht werden. Und die Engstelle an der nordwestlichen Ecke des Bahnhofsgebäudes soll beseitigt werden, so Obst. Zum anderen wird der Eingangsbereich am Bahnhof durch die neue Buswendeschleife großzügiger ausfallen, da die Straße weg vom Bahnhofsgebäude rückt. Ein weiterer Aspekt, der für die geplante Buswendeschleife spricht, ist eine Geschwindigkeitsreduzierung der Fahrzeuge durch eine verkleinerte Straßenbreite von sechs auf fünfeinhalb Meter. Zusätzlich werden zwölf Stellplätze entlang der Bahnhofstraße geschaffen und an der Bushaltestelle direkt vor dem Bahnhofsgebäude wird ein barrierefreier Umstieg zwischen Bus und Zug möglich sein. Wie Obst weiter mitteilte, wird ein Planungsbüro nun mit den weiteren Vorgaben beauftragt.

Der Zweite Bürgermeister Helmut Rieder machte noch auf die hohen Kosten von rund 300000 Euro für die Buswendemöglichkeit aufmerksam. Obst bemerkte hierzu, dass neben der Buswendeschleife dann auch der Bahnhofsplatz samt Grünordnung in Angriff genommen werden sollen. Wie Obst weiter berichtete, hätten sich das Landratsamt sowie das Amt für Ländliche Entwicklung ebenfalls für die Variante zwei ausgesprochen. Für das Projekt seien zudem von der Dorferneuerung 62 Prozent an Förderung in Aussicht gestellt worden.

