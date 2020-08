vor 17 Min.

Neue Könige bei den Tell-Schützen

Barbara Huber, Ronja Gmeinder und Fabian Mayer sichern sich Siege in Kettershausen-Bebenhausen

Der Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen hat seine neuen Würdenträger proklamiert. Am Luftgewehr sicherte sich Barbara Huber mit einem 25,9-Teiler die Königskette vor Andreas Hörmann (37,5) und Markus Koneberg (39,1). An der Luftpistole behauptete sich Ronja Gmeinder mit einem 37,3-Teiler vor Markus Huber (91,1) und Richard Demel (116,1). Jungschützenkönig wurde Fabian Mayer, der mit einem 20,6-Teiler Tizian Duile (77,2) und Jakob Honeker (94,2) hinter sich ließ. Umkämpft waren auch die Wanderpokale. Bei den Jugendlichen siegte Lucas Sauerwein (11,5-Teiler), bei den Damen Doris Hörmann (15,7) und in der allgemeinen Klasse Andreas Hörmann (20,8). An der Luftpistole lag bei den Jugendlichen Ronja Gmeinder (39,1-Teiler) an der Spitze, in der allgemeinen Klasse Markus Huber (84,0) und im Bereich Luftpistole/Auflage Rolf Hertnagel (43,0).

Den Titel des Jahresmeisters in der Adlerwertung holte sich am Luftgewehr Jakob Honeker (131,13 Ringe) bei den Schülern, Lucas Sauerwein (320,38) bei den Jugendlichen und Doris Hörmann (375,63) in der allgemeinen Klasse. An der Luftpistole lag Ronja Gmeinder (349,13) bei den Schülern vorn, Tim Gmeinder (345,88) in der allgemeinen Klasse und Rolf Hertnagel (292,0) im Bereich Auflage.

Den Vereinsmeister-Pokal am Luftgewehr holte sich Sandro Knoll mit 100 Ringen bei den Schülern und Felix Kurfürst (295,0 Ringe) bei den Jugendlichen. An der Luftpistole dominierte Ronja Gmeinder (335,0). Das Preisschießen gewann Fabian Mayer (20,6-Teiler) bei den Jugendlichen, in der allgemeinen Klasse Barbara Huber (25,9) sowie an der Luftpistole Ronja Gmeinder (37,3). (clb)