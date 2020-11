vor 18 Min.

Neue Schießstände

Zaiertshofer Verein will umrüsten

Der Schützenverein Zaiertshofen will auf elektronische Schießstände umrüsten und bittet die Gemeinde um finanzielle Unterstützung. Mit dem Zuschussantrag hat sich der Kettershauser Gemeinderat in seiner Sitzung befasst. Wie im Schreiben des Vereins erläutert, ist die Schießanlage im Zaiertshofer Schützenheim etwa 40 Jahre alt. Der Sport wird dort an vier Seilzugständen ausgeübt. Das soll sich ändern. Die vorliegenden Angebote für die geplante Modernisierung – für die Schießanlage mit Technik sowie Elektro- und Holzarbeiten – belaufen sich auf rund 19000 Euro.

Wie schon bei den anderen Schützenvereinen im Ort beschloss der Gemeinderat einstimmig, einen einmaligen Zuschuss von 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten zu gewähren. Zudem können die Schützen mit einer 50-prozentigen Förderung vonseiten des Bayerischen Sportschützenbunds rechnen. (zisc)