10:00 Uhr

Neue Spielgeräte für die „Arche“

Die rund 22 Jahre alte Außenanlage des Kindergartens der „Arche“ ist in die Jahre gekommen. Noch in diesem Jahr soll der Bereich deshalb mit neuen Geräten ausgestattet werden.

Von Madeleine Schuster

Eine Außenanlage mit viel Platz zum Rutschen, Klettern und Toben: Das soll es für die Kindergartenkinder des Kinderhauses „Arche“ in Vöhringen noch in diesem Jahr geben. Für rund 120000 Euro will die Stadt den Bereich vor der Einrichtung neu gestalten lassen. Eine dringend notwendige Maßnahme, wie Bürgermeister Karl Janson im Bauausschuss sagte. Nach rund 22 Jahren sei die Anlage in die Jahre gekommen. Einige Geräte können aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden, andere mussten bereits abgebaut werden. „Für die Kinder steht immer weniger zur Verfügung“, sagte Dorothea Leher vom städtischen Bauamt im Ausschuss. Das soll sich nun ändern.

Die neuen Geräte sollen vor allem die Kreativität der Kinder anregen und die motorischen Fähigkeiten der Kleinen stärken. Bei der Gestaltung und Auswahl von Schaukel, Rutsche und Co. orientiere sich die Stadt am Spielplatz an der Rue de Vizille. Trotzdem der 2014 eingeweihte Park in direkter Nachbarschaft zur „Arche“ liegt und von den Buben und Mädchen mit genutzt werden kann, soll der Kindergarten einen eigenen, gut ausgestatteten Außenbereich erhalten. Auch im Winter, wenn der Spielplatz an der Rue de Vizille etwa geschlossen ist, könnten die Kinder so an schönen Tagen draußen toben, sagte Hauptamtsleiter Jürgen Herzog auf Nachfrage von Stadtrat Werner Zanker (SPD).

Ausgestattet wird der neue Außenbereich unter anderem mit Schaukeln, Spielturm, Klettergeräten und einer Matschanlage. Diese sei laut Leher vor allem im Sommer beliebt. Gespielt werden kann mit Wasser und Sand. Riesel und Hackschnitzel sollen auf dem Areal als Fallschutz und Wegbelag ausgelegt werden. Einzelne Steine und Holzpoller dienen als Sitzmöglichkeit und bieten gleichzeitig eine Möglichkeit, das Balancieren zu üben. Entlang des Kindergartengebäudes soll außerdem die bestehende Pflasterfläche erweitert werden, um mehr Platz für den Atelierbereich zu schaffen. Am bestehenden Hang wird sich laut Leher nicht viel ändern. Er werde mit einer neuen Rutsche und zusätzlichen Kletterrampen ausgestattet.

Bereits gewachsene Bäume, die gerade an heißen Tagen Schatten spenden, werden nach Angaben von Leher so gut es geht erhalten. Bei der Bepflanzung selbst greife man auf heimische Arten zurück. Auch auf eine kindgerechte Auswahl werde Wert gelegt. So sollen etwa Johannisbeere, Haselnuss oder Felsenbirne Weg und Hügel säumen. Im hinteren Bereich der Anlage sollen Bäume und Büsche nicht nur abschirmen, sondern auch Verstecke für die Kleinen schaffen. Erneuert wird außerdem der Zaun entlang der Brucknerstraße.

Umgesetzt werden soll die Neugestaltung der Kindergarten-Außenanlage noch in diesem Jahr. Laufe alles nach Plan, könnten die Arbeiten im Sommer ausgeschrieben werden. Die veranschlagten Kosten von rund 120000 Euro sollen auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt werden. Nicht betroffen sei der Krippenbereich der „Arche“.

Bei den Räten im Bauausschuss fand die vorgestellte Umgestaltung Anklang. Es sei sinnvoll, sich am benachbarten Spielplatz an der Rue de Vizille zu orientieren, sagte etwa CSU-Rat Michael Neher. Die Ausschussmitglieder stimmten dem Vorhaben einstimmig zu.

