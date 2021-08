Oberschönegg-Dietershofen

Ausflugstipp: Unterwegs auf dem Walderlebnispfad bei Dietershofen

Plus Wer in den Sommerferien einen Familienausflug machen, aber nicht weit fahren will, ist in Dietershofen richtig. Der dortige Waldlehrpfad geht auf eine Protestaktion zurück.

Von Claudia Bader

Die beiden Schilder am Waldrand fallen kaum auf, wenn man im Auto an ihnen vorbeifährt. Wer allerdings auf zwei Rädern oder zu Fuß auf dem Radweg zwischen den Oberschönegger Ortsteilen Dietershofen und Märxle unterwegs ist, kann sogar die Beschriftungen der Holztafeln lesen. Sie laden zum "Sehen und Erleben" auf eine Rad- und Wanderstrecke ein. Diese führt durch eine leicht hügelige, waldreiche Landschaft und ist für Spaziergänge, Radtouren oder auch für Nordic Walking bestens geeignet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

