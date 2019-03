vor 1 Min.

Pläne für die neue Sporthalle in Kellmünz werden konkreter

Seit kurzem steht der Standort für das Gebäude fest, jetzt hat ein Architekt schon konkrete Pläne vorgestellt.

Von Armin Schmid

Nachdem der Kellmünzer Marktgemeinderat kürzlich den Standort samt Neubau einer Sporthalle mit Multifunktionsräumen festgezurrt hatte, hat sich das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Halle soll entlang der Werkstraße auf dem Kiesparkplatz des bestehenden Sportgeländes entstehen und rund acht Meter in das bestehende Trainingsgelände hineinreichen. Der Bau wird mit einer Größe von 35 auf 35 Metern beachtliche Ausmaße annehmen.

Im Mehrzweckbereich wird es auch eine Küche geben

Die Einfeld-Sporthalle wird 27 Meter lang und 15 Meter breit. Laut Architekt Christian Anders kann sie mit einer mobilen Abtrennung versehen werden, um beispielsweise gleichzeitig Gymnastikstunden abhalten und Tischtennis spielen zu können. Vor der Halle sind eine Terrasse und eine Spielfläche vorgesehen. Der Mehrzweckbereich kann etwa für Vorträge oder Versammlungen genutzt werden. Eine Küche mit Ausschank und Kühlraum wird es ebenfalls geben. Der Hallenbau selbst soll in Massivbauweise erfolgen. Beim Multifunktionsbereich kann man laut des Architekten über Holzbauweise nachdenken. Die Kosten gibt Anders mit knapp zwei Millionen Euro an. Die Gestaltung der Außenanlagen ist darin nicht enthalten. Der Probenbereich des Musikvereins wird in der jetzigen Form bestehen bleiben. Die alte Turnhalle hingegen wird komplett abgerissen. In diesem Bereich und dort wo die bestehende Weitsprunganlage liegt, sollen Parkplätze entstehen.

Marktrat Gerhard Steuer sagte, dass die Neuplanung doch vorteilhafter sei. Der Marktgemeinderat hatte keine Einwände gegen den Planungsentwurf.

