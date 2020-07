vor 34 Min.

Rundumerneuerung für die Altenstadter Kirche

Plus In den kommenden Monaten laufen umfangreiche Umbaumaßnahmen in Altenstadt. Das ist hier geplant.

Von Zita Schmid

Vom Turm und Dach bis zum Pfarrbüro und Kanal: In den nächsten Monaten werden im Pfarrzentrum in Altenstadt umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Unter anderem vor dem Hintergrund, dass es in Sachen Pfarrbüro die inzwischen dritte Planung ist und auch neue rechtliche Vorgaben die Vorhaben zeitlich verzögert haben, kann man Pfarrer Thomas Kleinle verstehen, wenn er sagt: „Wir sind froh, wenn es nun losgeht.“

Am Turm gibt es viel zu tun

Die Altenstadter Pfarrkirche „Zum Guten Hirten“ wurde Anfang der 1960er Jahre gebaut und im Laufe der Zeit bereits mehrmals renoviert. Auch jetzt stehen wieder Instandsetzungsarbeiten an. Seit einiger Zeit ist neben dem Haupteingang ein Bereich unterhalb des Turms abgesperrt, um vor herunterbröckelndem Putz zu schützen. Dieser Mangel wird nun angegangen. „Der Turm bekommt eine komplette Betonsanierung“, berichtet Verwaltungsleiterin Johanna Roth. Bereits im August soll es mit dem Aufstellen eines Gerüsts losgehen. Im Turminneren sei die nicht mehr standardmäßige Holzumwehrung bei den Glocken sowie der Aufstieg zur Spitze ebenfalls „ein Thema, das angegangen werden muss“, so Roth. Und in luftiger Höhe geht’s auch weiter. Denn am Dach der Kirche müssen stellenweise Ausbesserungen durchgeführt, der bestehende Regenablauf gerichtet und eine zusätzliche Entwässerung installiert werden.

Thomas Kleinle

Zudem müssen die Glaskästen oberhalb des Fußweges zwischen Kirche und Seniorenheim mit einer Schutzfolie beklebt werden. Denn es hatte sich herausgestellt, dass es sich bei dieser Glasgalerie an der Kirchenseite um kein Sicherheitsglas handelt. „Dies sind alles Maßnahmen, die sicherheitsrelevant sind“, sagen Kleinle und Roth. Nur einen „Luxus“ würden sie sich gönnen, so die Verwaltungsleiterin. Nämlich die Sanierung der mehr als 50 Jahre alten WC-Anlage bei der Sakristei. Dieser Bereich wird dabei barrierefrei und bekommt auch eine Wickelgelegenheit.

Kirchenstiftung steckt ihr letztes Geld in die Sanierung

Bis etwa November sollen zumindest die äußeren Arbeiten am Kirchengebäude abgeschlossen sein. Insgesamt sind hier 340.000 Euro veranschlagt. 75 Prozent davon trägt die Diözese. Ursprünglich seien es 60 Prozent gewesen. „Die hier verbleibenden 40 Prozent hätte die Kirchenstiftung nicht schultern können“, erläutert Roth. Nun sind es noch 25 Prozent, wobei der Markt Altenstadt zehn Prozent übernimmt. Trotzdem würden von der Kirchenstiftung hierfür nun die „letzten finanziellen Mittel“ verbraucht, so die Verwaltungsleiterin über die sehr angespannte Haushaltslage.

Der Umbau der Pfarrbüros mit ehemaliger Pfarr- und Haushälterinnenwohnung zu einem großen zentralen Pfarrbüro belastet das Konto der Altenstadter Kirchenstiftung nicht. Diese knapp 600.000 Euro werden von der Diözese ganz getragen. Das neue Pfarrbüro wird seinen Eingang hin zum Marktplatz bekommen. Hier werden unter anderem zwei Büros, Besprechungs- und Amtszimmer, Sekretariat sowie Arbeitsbereich für den Gemeindereferenten eingerichtet. Im Keller findet dann das Pfarrarchiv für die ganze Pfarreiengemeinschaft Platz.

Pfarrer Thomas Kleinle und Verwaltungsleiterin Johanna Roth bei einem Treffen vor der Pfarrkirche. Ihre Blicke gehen hinauf zum Turm, der eine Betonsanierung erhält. Bild: Schmid

Der Plan, der jetzt umgesetzt wird, ist der inzwischen dritte. Vor etwa fünf Jahren wollte man zunächst um- und anbauen. Die Kosten waren zu hoch. Mit der Vorgabe innerhalb der Bestandsmauern Pfarrbüro und Pfarrwohnung unterzubringen, ging die Planung in die zweite Runde. Dann kam die Entscheidung, dass Pfarrer Kleinle seinen Pfarrwohnsitz nicht in Altenstadt, sondern in Untereichen haben wird. So entstand der aktuelle Planentwurf, bei dem das ganze Gebäude zum Pfarrbüro umgebaut wird. Während dieser Arbeiten wird das Büro in den hinteren Teil des Pfarrheims verlegt. Der Umzug soll nach den Sommerferien beginnen. Das neue große Pfarrbüro soll in etwa einem Jahr fertig sein.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs verzögert den Baubeginn

Im Frühjahr 2021 steht dann die Sanierung des Kanals unter dem Fußweg zwischen Pfarrzentrum und Seniorenheim an. Nach jetzigem Kenntnisstand wird mit rund 80.000 Euro gerechnet. Die Sanierungskosten für den Kanalbereich des Pfarrbüros übernimmt die Diözese ganz. Für den Abschnitt bei der Kirche werden 60 Prozent von ihr getragen.

Zwischendurch gestoppt wurden die Planungen – unter anderem auch für den Kanal – wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Sommer. „Die Rechtsabteilung der Diözese muss hier ein neues Verfahrensprozedere bei der Beauftragung von Architekten erarbeiten“, hatte Roth so beim Neujahrsempfang erklärt.

Heute betont Pfarrer Kleinle die sehr gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde und dass trotz manch zeitlicher Verzögerung alles „Hand in Hand“ gehe. Denn das gesamte Areal zwischen Pfarrzentrum und Seniorenheim will die Marktgemeinde nach der Kanalsanierung neu anlegen. Ideen gibt es für einen kleinen Spielplatz oder auch Meditationsweg. Die Kanalarbeiten selbst sollen laut Roth zügig vorangehen. Während der Dauer der Maßnahmen, vor allem am Turm und Kanal, ist der Weg dann entweder teilweise oder ganz gesperrt.

Lesen Sie aus Altenstadt außerdem: