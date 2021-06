Senden

Befürworter starten Petition für neue Dreifachturnhalle in Senden

Plus Der TV Senden-Ay sammelt Unterschriften für den geplanten Hallenneubau in Senden. Er hat schon mehr Unterstützer als die Gegner des Vorhabens.

Von Angela Häusler

Im Disput um den Standort der geplanten Dreifachturnhalle an der Holsteinerstraße in Senden haben nun auch die Befürworter eine Petition gestartet. In den ersten Tagen sind rund 400 Unterschriften eingegangen. Am Dienstag, 15. Juni, steht der zugehörige Bebauungsplan „Am Schulzentrum“ auf der Tagesordnung des städtischen Planungs-, Bau- und Umweltausschusses.