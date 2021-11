Gibt es Hoffnung für den Sendener Weltladen?

Plus Ohne Träger kommt erst einmal das Aus für den Laden. An einem fehlenden Standort soll es aber nicht scheitern, stellt die Pfarrgemeinde klar.

Der Sendener Weltladen kann weiterhin mit der Unterstützung der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef rechnen, das teilte die Verwaltungsleiterin der Pfarrei St. Josef, Margit Schein, am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Wie berichtet, wird der Laden Ende November schließen.