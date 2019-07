vor 47 Min.

Senioren können Führerschein gegen Busticket tauschen

Die Aktion für Senioren im Unterallgäu wird erneut angeboten.

Senioren aus dem Unterallgäu, die ihren Führerschein abgeben, fahren weiterhin ein Jahr lang kostenlos Bus. Das teilt das Landratsamt mit. Gedacht ist das Angebot für ältere Menschen, die kaum noch Auto fahren oder sich im Straßenverkehr unsicher fühlen. Geben diese ihren Führerschein an der Führerscheinstelle am Landratsamt ab, erhalten sie vom Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) eine Senioren-Jahresnetzkarte. Die Umtausch-Aktion wurde bereits in den vergangenen zwei Jahren angeboten und ist nun erneut gestartet. Eine Änderung: Ab sofort berechtigt das Ticket auch zu 18 Freifahrten mit dem Flexibus. Bisher tauschten 91 Senioren ihren Führerschein gegen eine Fahrkarte.

Das Seniorenticket bekommen Frauen und Männer ab Vollendung des 65. Lebensjahres. Es gilt ab dem Ausstellungsdatum ein Jahr lang auf allen Buslinien im VVM-Verbundgebiet. Dieses umfasst die Landkreise Unterallgäu und Günzburg ohne den Stadtverkehr in Memmingen und Bad Wörishofen. Zu beachten ist, dass man den Führerschein nach Ablauf des Tickets nicht automatisch zurückbekommt. Wer danach wieder Auto fahren will, muss sich den Führerschein neu erteilen lassen. Das ist nur möglich, wenn die Fahreignung gegeben ist, also wenn etwa keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen. (az)

Kontakt: Wer das Angebot nutzen möchte, wendet sich an Ilse Hösle oder Rita Helms von der Führerscheinstelle, Telefon 08261/995-222 oder -224.

